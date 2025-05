Pernambuco vai publicar Plano de Contingência para prevenir casos de gripe aviária

Ministério da Agricultura investiga novas suspeitas de gripe aviária (Foto: Agência Brasil)

Após o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no Brasil, uma série de medidas estão sendo tomadas para impedir a doença de se espalhar. Em Pernambuco, nenhum caso foi registrado até o momento, mas a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado (Adagro) informou nesta segunda-feira (19) que irá publicar seu Plano de Contingência para Influenza Aviária, alinhado às diretrizes do Plano Nacional.

O objetivo é estabelecer ações preventivas e de resposta rápida à eventual introdução do vírus no território estadual. O plano inclui protocolos como notificação imediata de suspeitas, coleta de amostras, investigação epidemiológica e, se necessário, medidas de controle sanitário e erradicação de focos.

Além disso, a Adagro reforça a importância da colaboração de produtores, criadores e da população em geral para a notificação de qualquer suspeita nos canais oficiais de vigilância. No entanto, segundo a assessoria de comunicação do órgão, a divulgação da data da implantação do plano só deve ser feita nesta terça (20).

Durante coletiva de imprensa, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, atualizou o cenário nacional da doença. Segundo o ministro, sete casos suspeitos estão sob investigação no Brasil. Três deles, localizados nos municípios de Nova Brasilândia (MT), Grancho Cardoso (SE) e Triunfo (RS), já tiveram resultado negativo para o vírus.

As outras quatro amostras seguem em análise laboratorial, coletadas em aves silvestres nos municípios de Ipumirim (SC), Salitre (CE), Aguiarnópolis (TO) e Estância Velha (RS). Embora nenhuma dessas ocorrências envolva animais de produção comercial até o momento, o Ministério da Agricultura reforça que o monitoramento deve ser contínuo e rigoroso.

Gripe aviária

A gripe aviária é uma doença infecciosa causada pelo vírus H5N1, que afeta principalmente aves, mas que, em alguns casos, pode ser transmitida a humanos. Desde 2023, houve um aumento nos surtos da doença em países da América do Sul, Ásia e Europa, o que levou à intensificação das medidas de biossegurança e controle em todo o mundo.

No Brasil, os primeiros registros de gripe aviária em aves silvestres ocorreram em 2023, sem impacto direto na produção avícola comercial.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, e qualquer foco confirmado em aves comerciais pode gerar embargos internacionais e prejuízos bilionários ao setor.

Ao todo, o Brasil exporta frango para 165 países e 17 interromperam a compra por conta do novo caso de gripe aviária. Sete países comunicaram o país recentemente: México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina.