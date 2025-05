Arco Metropolitano: empresa que liderava licitação é desclassificada

Licitação do trecho Sul do Arco Metropolitano seguirá com a empresa Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA, com a proposta de R$ 631,9 milhões

Foto: Divulgação/DER

A empresa TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação Ltda que liderava a licitação pública para as obras no trecho Sul do Arco Metropolitano foi desclassificada do processo por problemas na documentação. Com isso, a obra aguardada há mais de 20 anos, projetada para melhorar a mobilidade na Região Metropolitana do Recife, deve atrasar mais alguns dias para ser iniciada. Com extensão de 25,3 km, essa área liga a BR-232, em Moreno, à BR-101 Sul, no Cabo de Santo Agostinho.

Diante da desclassificação, o processo de licitação seguirá com a análise da segunda empresa colocada, a Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA, com a proposta de R$ 631,9 milhões. De acordo com informações presentes no site Compras.br.gov, a documentação da empresa foi enviada na última terça-feira (13).

Ainda de acordo com informações do portal, após análise do Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), a inabilitação da empresa foi concluída porque “a TCPAV não comprovou integralmente o atendimento às exigências previstas no TR e no que tange à qualificação técnica operacional e profissional, bem como, qualificação econômico financeira”. A empresa desclassificada tinha ofertado o valor de R$ 629,9 milhões.

Segundo a Secretaria estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o envio da documentação da Dois A Engenharia e Tecnologia LTDA está em fase de análise. Nesse novo trâmite é verificado se a empresa classificada em segundo lugar cumpre os requisitos legais e está apta para seguir com o processo de contrato com a administração pública.

Com isso, a expectativa é de que a fase de análise da documentação até a habilitação ocorra em cerca de duas semanas, mas esse prazo pode variar caso sejam incluídos recursos de outras empresas. A licitação deve ser concluída em cerca de 30 dias.





Edital de licitação foi republicado pelo Governo de Pernambuco



A licitação inicial do Governo de Pernambuco pra o trecho Sul do Arco Metropolitano havia sido realizada no dia 28 de dezembro, no Diário Oficial do Estado no valor de R$ 743.625.893,40. No dia 8 de fevereiro, uma nova publicação do edital, com o mesmo valor, foi realizada com o prazo da disputa para o dia 31 de março.

Para adequações às exigências do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração, realizou um novo aviso de licitação no dia 25 de fevereiro com o início da disputa para o dia 11 de abril. Desta vez, com o valor estimado de R$ 744 milhões, ou seja, a republicação teve um incremento de R$ 613.903,94 no valor estimado anteriormente.