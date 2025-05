Presidente do INSS atualiza sobre devolução de descontos ilegais

Presidente do INSS, Gilberto Waller Jr. dá entrevista para atualizar informações das notificações aos aposentados sobre os descontos

Presidente do INSS, Gilberto Waller Jr/VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Gilberto Waller Jr, dá entrevista coletiva para atualizar as informações em relação às notificações aos aposentados e pensionistas sobre descontos associativos. A ação ocorre na tarde desta quarta-feira (14/5), às 17h30.

A entrevista coletiva também conta com a presença de Rodrigo Assunção, presidente da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev). Nesta quarta, a Polícia Federal realizou mais uma fase da Operação Sem Desconto. O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles.





Confira as informações completas no Metrópoles.