INSS alerta para possíveis golpes aplicados por perfil falso; saiba identificar

Página no Instagram está utilizando de forma indevida o nome, a identidade visual e informações do INSS, principalmente sobre a liberação de reembolso de descontos indevidos

Brasília (DF), 09/05/2025 - App oficial do INSS /Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) emitiu um alerta, nesta quarta-feira (14/5), sobre um perfil falso nas redes sociais para aplicar golpes em aposentados e pensionistas. De acordo com o órgão, a página no Instagram @assistencia_inss está utilizando de forma indevida o nome, a identidade visual e informações do INSS, principalmente sobre a liberação de reembolso de descontos indevidos.

A página tenta atrair os usuários por meio de postagens espelhadas dos canais oficiais do INSS, que sugerem facilidades para resolver pendências ou acelerar a liberação de valores referentes aos descontos associativos, para a aplicação de golpes.

O INSS reiterou que apenas os canais oficiais devem ser utilizados para qualquer solicitação e que não realiza atendimento por meio de redes sociais como Instagram, Facebook ou WhatsApp, tampouco solicita o envio de documentos pessoais, fotos, senhas ou dados bancários por estes canais de comunicação.

De acordo com o órgão, o problema começa quando, ao clicar nos links ou iniciar uma conversa direta, o cidadão é induzido a fornecer dados sensíveis, como CPF, número do benefício, comprovante de residência e até fotos de documentos. “Em muitos casos, esses dados são usados para acessar indevidamente contas vinculadas ao INSS ou até contratar empréstimos consignados em nome das vítimas”, destacou em nota.

Todos os serviços e informações sobre benefícios devem ser acessados apenas pelos canais oficiais, como o site o gov.br/meuinss, o Aplicativo Meu INSS ou o telefone 135. “Desconfie de mensagens com promessas fáceis. Em caso de dúvidas, busque informações apenas pelos canais do INSS ou demais páginas oficiais do governo”, recomendou o instituto.



