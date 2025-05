Esportes da Sorte integra lista para operar no Brasil

Empresa operava, desde janeiro, com respaldo judicial mesmo cumprindo com todas as exigências legais e normativas estabelecidas

Ação do Grupo Esportes da Sorte/Divulgação

O Grupo Esportes da Sorte, uma das maiores empresas de apostas online do Brasil, passou a integrar, na última sexta-feira (09/05), a lista oficial de empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda a explorar apostas de quota fixa no Brasil. A licença contempla as duas empresas do grupo: Esportes da Sorte e Onabet.

A operação das empresas do grupo já estava respaldada por uma decisão judicial e seus nomes constavam em uma listagem suplementar, voltada a empresas com autorização provisória por vias legais. Vale ressaltar que, ainda em janeiro, a empresa já tinha atendido a todas as exigências legais e normativas estabelecidas. O grupo pagou R$30 milhões pela concessão e realizou a transição dos sites de suas marcas para os respectivos novos domínios: www.esportesdasorte.bet.br e www.onabet.bet.br.

A entrada na lista principal da SPA é um marco importante e reforça o compromisso do grupo de estar em conformidade com a regulamentação do setor. Pioneiro na defesa da regulamentação, o grupo sempre esteve alinhado com os princípios e o fomento do jogo responsável e cumprindo todas as exigências feitas pelo Governo Federal para operar em todo o país.

A atualização oficial da lista pode ser consultada no portal da SPA: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/lista-de-empresas/confira-a-lista-de-empresas-autorizadas-a-ofertar-apostas-de-quota-fixa-em-2025