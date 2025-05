Cesta básica custa quase 50% do salário mínimo na RMR

Pesquisa do Procon na Região Metropolitana do Recife (RMR), em abril, registrou variação superior a 350% nos valores dos itens básicos

Pesquisa realizada entre 22 e 25 de abril registra disparada nos preços de itens básicos na Região Metropolitana/Divulgação/Procon

A pesquisa do mês de abril realizada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) registrou a maior alta histórica de preços nos produtos da cesta básica na Região Metropolitana do Recife (RMR), na comparação com o mês de março. A média do valor da cesta básica ficou em R$ 710,26, o que corresponde a 46,79% do atual salário mínimo de R$ 1.518,00. Os dados foram divulgados pelo órgão nesta segunda-feira (12).

O item que mais aumentou foi o quilo (kg) da batata inglesa, de R$ 4,29 para R$ 6,03 em abril, um aumento de 40,45%. Já o pacote do absorvente higiênico com 8 unidades, que pôde ser encontrado em março por R$ 3,87, em abril custou R$ 4,41, registrando assim uma disparada de 13,83%.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

Outros produtos que pesaram no bolso foram o quilo do fígado bovino, que aumentou de R$ 11,74 para R$ 12,65, e o pacote do café em pó de 250 gramas, que foi de R$ 15,15 para R$ 16, 11.

Entre os itens que apresentaram maior variação de preço entre os estabelecimentos pesquisados, a maior diferença foi no setor de higiene pessoal. O pacote com oito unidades de absorvente higiênico apresentou variação de 353,59%, indo de R$ 2,09 a R$ 9,48. Já a unidade do sabonete 70/85g teve divergência de valores em 255,96%, entre R$ 1,09, e R$ 3,88.

A batata inglesa liderou também no setor de alimentação, com uma variação de 211,07%, sendo o valor mais alto de R$ 8,99 e o mais baixo, R$ 2,89. A farinha de mandioca torrada ficou entre R$ 2,45 e R$ 7,39, com variação de 201,63%, enquanto a banana pacovan variou entre R$ 3,49 e R$ 8,49, em estabelecimentos diferentes, gerando uma diferença percentual de 143,27%.

Na seção de limpeza, o sabão em pó de 500 gramas também apresentou variação considerável, de 174,60%, com preços que iam de R$1,89 até R$ 5,19, ao passo que a esponja de lã de aço teve uma variação de 125,16%, com valores entre R$ 1,55 e R$ 3,49.



O Procon-PE monitorou 27 produtos de alimentação, higiene pessoal e limpeza doméstica, em 26 supermercados dos municípios de Recife, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Paulista. A pesquisa foi realizada entre os dias 22 e 25 de abril.