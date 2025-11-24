Extrato de estévia é a nova promessa no combate a alopecia e tratamentos capilares

Esteviosídeo, composto natural extraído da planta Stevia rebaudiana (Freepik)

Pesquisadores da Universidade de Sydney descobriram que o esteviosídeo, composto natural extraído da planta Stevia rebaudiana, planta usada para adoçar alimentos sem açúcar, pode potencializar o efeito do minoxidil, um dos medicamentos mais conhecidos contra a queda de cabelo. O estudo foi publicado na revista Advanced Healthcare Materials, que revela que o esteviosídeo melhora a penetração do minoxidil na pele, principal medicamento usado para tratar a alopecia androgenética, tipo mais comum de queda de cabelo e condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. “Isso acontece porque o composto forma micelas, que são pequenas estruturas que funcionam como transportadoras do remédio, direcionando o ativo diretamente aos folículos capilares”, explicam os cientistas, que afirmam que o resultado da pesquisa representa um passo promissor em direção a tratamentos mais eficazes e naturais.

Mas, outros estudos recentes também já mostraram que extratos da planta possuem propriedades antioxidantes, antiinflamatórias e hidratantes, que auxiliam o tratamento capilar do couro cabeludo de forma efetiva. Isso porque a principal substância ativa da estévia, o esteviosídeo possui uma potente ação antioxidante, sendo capaz ainda de neutralizar os radicais livres que danificam as células do couro cabeludo e os fios.

Tricologia Verde e Cosmetologia Sustentável

A Stevia rebaudiana, conhecida popularmente como estévia, é uma planta originária da América do Sul que oferece vários benefícios para os cabelos. A tricologista e biomédica Sheila Bellotti ressalta que o componente natural da estévia atua na prevenção do envelhecimento precoce dos cabelos, reduzindo a queda capilar e protegendo contra agressões externas, como poluição, exposição solar e uso indevido de procedimentos químicos.

“A estévia age como um agente umectante natural, contribuindo para a retenção da umidade, o que restaura a maciez e o brilho dos cabelos. A planta também atua no reparo da elasticidade capilar, ao reduzir a quebra e as pontas duplas. E devido a atividade antimicrobiana e antifúngica, auxilia no controle da caspa, da oleosidade excessiva e de infecções leves do couro cabeludo. Ao equilibrar a microbiota local, o crescimento dos fios pode ser mais forte e resistente. Devido a tantos benefícios, tem sido incluída em formulações dos xampus, máscaras e tônicos capilares, para hidratação profunda e fortalecimento da fibra capilar, seguindo uma tendência da cosmetologia sustentável, com princípios da Tricologia verde”, acrescenta a especialista no estudo profundo dos cabelos.

Além disso, por ser uma substância natural, biodegradável e livre de toxinas, a estévia não apresenta restrições e pode ser usada em todos os tipos de cabelo, inclusive aqueles com procedimentos químicos. Mas, é preciso o uso contínuo orientado de um profissional para o tratamento garantir melhor eficácia, visando contribuir para o crescimento saudável, reparação da cutícula do folículo piloso e preservação da cor do cabelo.

“O uso do extrato da planta estévia pela Tricologia Verde é uma alternativa segura, eficaz e sustentável. A ciência e os recursos naturais em um só ingrediente promovem a saúde com equilíbrio, o que confere mais beleza aos cabelos, sem deixar de preservar o meio ambiente”, finaliza Sheila.