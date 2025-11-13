Rede D’Or garante 100% de energia limpa

Companhia consolida liderança sustentável com maior contrato de autoprodução solar e reduz 90,2% o uso de óxido nitroso em seus hospitais

A Rede D’Or revolucionou o setor sustentável da saúde. (Divulgação/Rede D'Or)

Em apenas dois anos, a Rede D’Or revolucionou o setor sustentável da saúde. A companhia tem o maior contrato de autoprodução de energia limpa da saúde brasileira, garantindo 100% de fornecimento solar em todos os seus 79 hospitais espalhados pelo país.

A empresa também reduziu em 90,2% o uso de óxido nitroso, um dos gases mais prejudiciais ao meio ambiente, em suas salas de cirurgia.

Com essas conquistas, a Rede D’Or garantiu o fornecimento de 57 MW médios de energia solar por quase duas décadas.

Esse número representa toda a demanda elétrica das unidades atuais e futuras. A geração acontece no Ceará, no Complexo Solar Fotovoltaico de Lagoinha, e tem um investimento de R$650 milhões da CGN Brasil. O benefício vai além da geração de energia: também resultou na criação de mil empregos indiretos e diretos.



“Investir em energia limpa é mais do que uma iniciativa sustentável: é uma decisão estratégica que une eficiência, segurança operacional e responsabilidade socioambiental”, comenta o vice-presidente executivo da Rede D’Or, Otávio Lazcano.

Os programas de eficiência em climatização hospitalar da companhia economizaram em 17,7 milhões em dois anos. Essa energia é equivalente ao consumo mensal de 108 mil casas. A redução evitou 1.042 toneladas de CO? e gerou economia de R$5,4 milhões.



As conquistas reforçam a posição da Rede D’Or, a maior empresa de saúde da América Latina, como referência global em sustentabilidade hospitalar.

Menos óxido nitroso nas salas cirúrgicas

A empresa também avançou em outro ponto importante para a sustentabilidade no setor: a redução do óxido nitroso nas cirurgias. O gás é utilizado como anestésico há décadas, mas afeta diretamente o clima e permanece por mais de cem anos na atmosfera.

O projeto piloto aconteceu em dois hospitais de São Paulo (São Luiz Anália Franco e São Luiz Itaim) e, em 2024, se expandiu para todas as 79 unidades de saúde. O projeto já ganhou reconhecimento internacional com publicação no Canadian Journal of Anesthesia.



Desde 2016, o setor de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Rede D’Or realiza a mensuração das emissões de gases de efeito estufa nas unidades hospitalares.

“Esses dados serviram de parâmetro para mapear as principais fontes de emissão de GEE e estabelecer planos de ação, como o caso do óxido nitroso, o qual foi identificado como principal fonte de Escopo 1 (emissões diretas) da companhia”, explica Ingrid Cicca, gerente do setor.