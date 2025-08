Primeiras canetas para obesidade 100% nacionais chegam no dia 4 às farmácias (Divulgação/EMS)

A farmacêutica EMS anunciou que as primeiras canetas contra obesidade e diabetes tipo 2 produzidas integralmente no país começarão a ser vendidas na próxima segunda-feira (4/8). Os medicamentos à base de liraglutida chegam ao mercado em duas versões: Olire, indicado para a perda de peso, e Lirux, para o controle da diabetes tipo 2.

Inicialmente, os produtos estarão disponíveis apenas em quatro redes de farmácias: Raia, Drogasil, Drogaria São Paulo e Pacheco. A venda será feita nos sites e em parte das lojas físicas das regiões Sul e Sudeste, com distribuição nacional prevista para ocorrer de forma gradual nas próximas semanas.

Quanto vai custar?



As canetas chegam ao mercado com preços sugeridos a partir de R$ 307,26 para a embalagem com uma unidade de Olire. Já o kit com três canetas sai por R$ 760,61. Para o Lirux, voltado a pessoas com diabetes tipo 2, a embalagem com duas canetas custará R$ 507,07. Pacientes cadastrados no programa Vida + Leve, da própria EMS, terão direito a 10% de desconto.