Câmara aprova projeto que cria a Força Nacional do SUS

Plenário da Câmara dos Deputados, uma das casas do Congresso Nacional (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou de forma simbólica, nesta segunda-feira (14/7), o projeto de lei (PL) nº 351/2019, que cria a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta é de autoria do atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), apresentado quando ele era deputado federal. A proposta segue para o Senado Federal.

O texto define que a Força Nacional do SUS atuará “como um programa de cooperação voltado à execução de medidas de prevenção, assistência e repressão a situações epidemiológicas, de desastres ou de desassistência à população”.

Poderão compor a estrutura da equipe:

-servidores ou empregados públicos de hospitais sob gestão federal e hospitais universitários federais;

-servidores ou empregados públicos do Ministério da Saúde e entidades vinculadas;

-pessoal contratado temporariamente por excepcional interesse público;

-servidores ou empregados públicos estaduais, distritais ou municipais vinculados ao SUS;

-profissionais dos hospitais filantrópicos integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS;

-voluntários com formação profissional adequada ao enfrentamento da emergência.

