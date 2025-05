Cresce o movimento Quiet Beauty Secret, que já conquistou famosas

Hailey Bieber/Reprodução/Redes Sociais

O conceito mundial Quiet Beauty Secret (beleza silenciosa secreta, em tradução livre) ganha cada vez mais destaque entre celebridades e tem influenciado o modo como a estética tem começado a ser observada pelo público, se apresentando agora de forma mais sutil e diferenciada. A filosofia por trás do Quiet Beauty está ligada ao menos é mais, sem grandes modificações na face.

Entre os famosos que tem adotado esse movimento estético a lista é extensa, como Lindsay Lohan, Julia Roberts, Kendall Jenner e Sandra Bullock, além das brasileiras Grazi Massafera, Ana Furtado, Luiza Brunet e Wanessa Camargo.

Para entender essa tendência, o cirurgião plástico Dr. André Eyler explica que o Quiet Beauty nos procedimentos estéticos se traduz na busca por resultados sutis, naturais e personalizados. Ao invés de transformações drásticas, essa abordagem valoriza e se alinha com harmonizações bem delicadas e com frações reduzidas e pequenas, que atuam apenas para realçar a beleza individual sem alterar as expressões ou os traços originais.

“Dentro dessa filosofia estão os procedimentos com pequenos e discretos retoques, além de aplicações estratégicas e suaves com o uso de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, que gera a produção pelo próprio organismo, o laser para tratar a pele e as terapias regenerativas que estimulam a regeneração celular e a reparação tecidual. A ideia é transparecer uma fisionomia descansada, saudável e luminosa, nunca artificial. Essa vertente tem sido cada vez mais procurada por quem deseja envelhecer com elegância, mantendo a identidade facial e evitando sempre exageros”, afirma.

Os profissionais que seguem o conceito priorizam as técnicas minimamente invasivas, planos de tratamento que respeitam a anatomia do paciente, a longevidade estética nos resultados e a promoção de um rejuvenescimento gradativo e imperceptível. "Quiet Beauty ressalta a beleza natural e com toques minimalistas.”, acrescenta o Dr. Eyler

Outro benefício que o médico especialista (@dr.andreeyler), que é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da American Society of Plastic Surgeons, desponta é o impacto emocional. “Ao se desprender dos padrões estéticos exagerados e limitantes, a Quiet Beauty ajuda a aumentar a autoestima e o bem-estar, pois foca na naturalidade e autenticidade. Por isso, cresce a procura por procedimentos com efeitos assertivos e discretos, que não exijam uma manutenção constante, e que está diretamente pautada com movimentos contra a imposição de padrões de beleza”, aponta.

Mas, a trend também engloba o conceito em uma linha comportamental relacionada ao dia a dia, que preconiza a praticidade e looks mais neutros. Nesta direção, o objetivo é o visual mais clean, transmitindo sofisticação de maneira leve. Ou seja, diferente do glamour exagerado, do brilho intenso e das maquiagens pesadas, o Quiet Beauty aposta no autocuidado equilibrado, refinado e sem afetação. Em vez de esconder imperfeições com maquiagem pesada, o movimento incentiva a criação de uma rotina de skincare eficaz, reduzindo o uso excessivo de cosméticos e impulsionando o consumo responsável e preferencialmente sustentável. Isto é, enfatiza produtos e tratamentos mais naturais, menos processados e que não afetem à saúde, inclusive a mental.

O Dr. André Eyler diz que é um estilo que reflete uma mudança cultural, que exalta a individualidade e a confiança, sem a necessidade de chamar atenção, respeitando o tempo e o ritmo de cada pessoa. A tendência tem ecoado, sobretudo entre aqueles que almejam uma conexão mais verdadeira e real com sua aparência e prezam a qualidade de vida.

A beleza silenciosa valoriza o cuidado constante com a pele, uma alimentação equilibrada, rotinas de skincare e escolhas mais atemporais, que resistem ao tempo e às tendências passageiras. Neste caminho estão Sasha Meneghel, Bruna Marquezine, Camila Queiroz, Hailey Bieber e Zendaya.

O Quiet Beauty é um contraponto às pressões da performance estética, onde a beleza é muitas vezes medida pela quantidade de intervenções ou um visual imediato. Além do mais, é contra certas intervenções como, por exemplo, o uso de PMMA (polimetilmetacrilato). Essa estética vai ainda ao encontro de movimentos como o “slow living” e o “clean girl aesthetic”, que promovem uma vida atrelada aos valores pessoais. Mais do que uma atitude puramente referente ao aspecto físico, o Quiet Beauty é quase uma filosofia de vida, que une elegância, serenidade e autenticidade.