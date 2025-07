Nasa divulga vídeo de sonda que mais se aproximou do Sol

Imagem do instrumento WISPR da Sonda Solar Parker (NASA/Johns Hopkins APL/Laboratório de Pesquisa Naval)

A Nasa divulgou as primeiras imagens captadas pela sonda Parker Solar, a nave que chegou mais perto do Sol na história. O vídeo mostra o vento solar em detalhes nunca antes registrados por equipamentos humanos.

A aproximação com o Sol ocorreu em 24 de dezembro de 2024. Na ocasião, a sonda alcançou a distância de 6,1 milhões de quilômetros da superfície solar. Parece muito, mas a Terra está a 149,6 milhões de quilômetros da estrela.

Para conseguir este feito, a sonda Parker é a nave criada que se move mais rápido em toda a história, a uma velocidade de 692 mil km/h, com uma série de equipamentos resistentes para poder capturar as imagens.

????ATENÇÃO: Sonda Parker Solar da NASA Registra as Imagens Mais Próximas Já Obtida do Sol. Quando a espaçonave alcançou a distância de 23,6 milhões de quilômetros do Sol pic.twitter.com/9OlzyLB1VK