Robô desenvolvido por IA faz a primeira cirurgia completa sem nenhuma ajuda humana

O robô operou um modelo realista de paciente (Reprodução )

Nesta quarta-feira (9) um estudo da Universidade Johns Hopkins, publicado na revista científica Science Robotics, revelou que um robô denominado Surgical Robot Transformer-Hierarchy (SRT-H) operou pela primeira vez um modelo realista de paciente, respondendo durante a operação apenas aos comandos da equipe.

Construído com a mesma estrutura de aprendizagem automática do sistema de inteligência artificial (IA) ChatGPT, o SRT-H também é interativo, capaz de responder a comandos de voz, correções e aprendizagem durante o processo.



De acordo com os investigadores que lideraram o estudo, o trabalho representa um avanço transformador na robótica cirúrgica, em que os robôs podem atuar tanto com precisão mecânica como com adaptabilidade e compreensão semelhantes às humanas.

“Treinado com vídeos de cirurgias, o robô procedeu à remoção da vesícula biliar sem ajuda humana, como um cirurgião principiante a trabalhar sob as ordens de um mentor. O robô teve um desempenho irrepreensível durante os testes e com a perícia de um cirurgião humano habilidoso, mesmo em cenários inesperados típicos de emergências médicas reais”, diz o comunicado da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.

A Universidade destacou que o SRT-H realiza realmente cirurgias, adaptando-se às características anatômicas individuais na ocasião, tomando decisões em tempo real e se autocorrigindo quando é necessário. O robô realizou a cirurgia com 100% de precisão, embora tenha demorado mais tempo do que um cirurgião humano.

"Este avanço nos leva de robôs que podem executar tarefas cirúrgicas específicas para robôs que realmente compreendem os procedimentos cirúrgicos. Se trata de um passo decisivo no caminho para a criação de sistemas cirúrgicos autônomos clinicamente viáveis, capazes de funcionar na realidade confusa e imprevisível dos cuidados reais ao doente", apontou o especialista em robótica médica Axel Krieger, citado no comunicado.

A equipe do estudo afirmou que o próximo passo agora é treinar e testar o sistema em mais tipos de cirurgias e expandir as suas capacidades para que possa realizar operações ainda mais complexas de modo completamente autônomo.

Em 2022, o Smart Tissue Autonomous Robot (STAR), idealizado por Krieger, realizou a primeira cirurgia robótica autônoma, mas foi num animal vivo. Tratou-se de uma cirurgia laparoscópica em um porco, que, no entanto, atuou com tecido marcado e operou num ambiente altamente controlado, seguindo um rigoroso e predeterminado plano cirúrgico. Krieger explica que neste caso foi como ensinar um robô a conduzir por uma rota cuidadosamente mapeada, enquanto no seu novo sistema se ensinou o robô a navegar em qualquer estrada, em qualquer condição, respondendo de forma inteligente a tudo o que encontra.