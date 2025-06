Pela primeira vez telescópio James Webb obtém imagem direta de um planeta extrassolar desconhecido

Planeta fora do Sistema Solar (círculo laranja) orbita a estrela TWA 7 (ESA/Webb)

O telescópio espacial James Webb, considerado o maior e mais potente em órbita, obteve pela primeira vez a imagem direta de um planeta fora do Sistema Solar, o até agora desconhecido TWA 7 b.

Os autores do estudo estimam que a massa do exoplaneta TWA 7 b é comparável à de Saturno, que tem 30% da massa de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar e foi descoberto devido a um coronógrafo, instrumento instalado no telescópio que permitiu detectar diretamente o planeta num disco de detritos rochosos e poeiras ao bloquear a luz emitida pela sua estrela-hospedeira.

Os resultados da descoberta são descritos num artigo publicado na revista científica Nature. O Centro Nacional de Investigação Científica da França, que liderou o estudo, esclareceu que os dois métodos mais comuns de detecção de exoplanetas, s fora do Sistema Solar, não fornecem uma imagem direta de um exoplaneta, mas sim do seu efeito na estrela- hospedeira.

“O método de trânsito permite inferir a existência de um planeta através da diminuição da luminosidade da sua estrela quando o planeta está à sua frente, visto da Terra. O método da velocidade radial mede as variações de velocidade de uma estrela sob a influência gravitacional do planeta para deduzir a existência desse planeta", explicou o Centro Nacional de Investigação Científica francês.

Os cientistas esperam ainda poder detectar com o James Webb planetas ainda menores, com 10% da massa de Júpiter.

Em órbita desde 2022, o telescópio só tinha captado imagens de planetas extrassolares já conhecidos, e por métodos de detecção indiretos.