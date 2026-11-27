Aproveitando a oportunidade da minha primeira visita ao Recife, tenho grande

satisfação em escrever este artigo para este jornal de longa tradição sobre as relações entre o Japão e o Estado de Pernambuco. Dada à importância do Recife, o Japão mantém um Consulado-Geral na cidade, o que faz com que o Japão seja um dos poucos países a possuir uma representação diplomática na capital pernambucana.

Estou profundamente satisfeito com a situação atual das relações entre os dois povos, mas também estou plenamente disposto a me empenhar para fortalecê-las ainda mais. Em primeiro lugar, gostaria de destacar os esforços e a valiosa contribuição dos imigrantes japoneses para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Pernambuco. Além disso, fico feliz em saber que grandes empresas japonesas, como Musashi, Denso,

Niagro, Nissin, NTT Data, Yakult e Yazaki, vêm atuando muito dinamicamente nesta

região, gerando cerca de 5 mil empregos.

Estou ciente de que o Estado de Pernambuco vem registrando um crescimento

econômico superior ao de outros estados brasileiros. Tenho orgulho de que as empresas japonesas estejam contribuindo para o crescimento econômico e o desenvolvimento

social do estado. Além disso, o Japão e o Mercosul estão iniciando as negociações para

um Acordo de Parceria Econômica (APE). Espero que esse acordo promova ainda mais os investimentos japoneses e torne as relações entre o Japão e o Estado de Pernambuco ainda mais estreitas.

O governo japonês também vem construindo uma sólida relação de cooperação com

o estado de Pernambuco, principalmente por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). O Instituto Keizo Asami (iLIKA), criado por meio de

cooperação técnica com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), apoia pesquisas sobre doenças tropicais e a formação de profissionais nessa área, e seus benefícios se

estendem não apenas ao Brasil, mas também à América Latina e à África. A Nagasaki University estabeleceu, no âmbito do iLIKA, um Centro de Educação e Pesquisa no

Exterior para a América Latina e o Caribe, e a cooperação nessa área vem avançando de

forma constante. Neste ano, o Japão e o Brasil chegaram a um acordo para iniciar uma cooperação voltada à melhoria dos serviços de saúde pública para pessoas com deficiência no estado de Pernambuco. Além disso, no campo do desenvolvimento econômico, vale destacar que, em 2023, a JICA assinou um acordo de cooperação financeira com a Neoenergia Pernambuco no valor de até 12 bilhões de ienes (equivalente a cerca de 400 milhões de reais na época), com o objetivo de melhorar a rede de transmissão de energia.

Por fim, gostaria de apresentar dois importantes festivais que celebram a cultura

japonesa no Recife: o Festival Japonês do Recife – Bon Odori e a Feira Japonesa do

Recife. Espero que os cidadãos pernambucanos tenham a oportunidade de conhecer melhor o Japão e que esses dois eventos contribuam para aprofundar ainda mais as

relações de amizade entre o Japão e o estado de Pernambuco.