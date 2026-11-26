A Constituição Federal assegura a todos os cidadãos as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Para que esses direitos sejam efetivos, a legislação processual estabelece que os vestígios deixados pelos fatos devem ser examinados por profissionais técnicos habilitados. A prova pericial traduz a realidade dos acontecimentos em laudos objetivos, fornecendo aos magistrados elementos sólidos para fundamentar suas decisões em diversas áreas da vida civil e das relações humanas.

A busca pela verdade e pela justiça nos tribunais exige ferramentas cada vez mais precisas. No cenário jurídico contemporâneo, a prova testemunhal, embora relevante, já não basta para sustentar decisões seguras. É na convergência entre a ciência e o direito que surge a perícia forense, instrumento indispensável para desvendar fatos com rigor metodológico e afastar ou mesmo diminuir os risco de erros judiciais e consequentemente de danos irreparáveis no caso concreto.

A atuação da atividade pericial estende seus benefícios a múltiplos ramos jurídicos:

• No campo criminal: reconstrói dinâmicas de crimes, analisa documentos, balística e DNA, diferenciando a autoria real de acusações infundadas, buscando a identificação dos autores e partícipes do crime.

• No direito cível: esclarece fraudes documentais, apura danos materiais, avalia contratos complexos e resolve litígios patrimoniais com precisão contábil e de engenharia.

• Na esfera trabalhista: dimensiona condições de insalubridade, periculosidade nas relações trabalhistas e nexos de causalidade em acidentes de trabalho e suas limitações diretas ou concausas.

• No ramo previdenciário: avalia com critério médico a real incapacidade laboral de segurados que necessitam do amparo da seguridade social, atingindo a garanta de direitos previdenciários.

Essa relevância atinge o ápice no Tribunal do Júri, onde cidadãos, jurados leigos, pessoas comuns julgam crimes dolosos contra a vida, competência tatuado no texto Constitucional em seu artigo 5º, XXXVIII. No plenário do júri, a prova técnica tem peso determinante e crucial, tanto para condenar ou para absolver. O laudo pericial bem elaborado e explicado com clareza desmonta versões frágeis, sustenta a plenitude de defesa e orienta os jurados com base na verdade científica dos fatos, e não em meras conjecturas, impressões ou comoções passageiras.

Nesse contexto de valorização da prova técnica, destaca-se o papel pioneiro do Programa de Mestrado e do Doutorado em Perícias Forenses da Universidade de Pernambuco (UPE). Como egresso desse programa, testemunho o seu padrão de excelência e qualidade na formação interdisciplinar de profissionais capazes de dialogar com o direito, a medicina, a química, a balística e a tecnologia. Essa pós-graduação stricto sensu gera um duplo impacto transformador: socialmente, qualifica a prestação jurisdicional e protege a liberdade e os direitos dos cidadãos; economicamente, valoriza a carreira dos especialistas e atrai investimentos para a modernização científica dos órgãos de perícia e na pesquisa.

Investir na capacitação pericial e reconhecer o valor da prova científica é fortalecer as instituições democráticas e garantir que a justiça seja guiada pela certeza dos fatos, em respeito pleno à dignidade da pessoa humana.

*Gilson de Freitas

Advogado Tribuno do Júri, Professor de Direito Constitucional e Processo Penal, Mestre em Perícias Forenses pela UPE

**Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e Professor Universitário.