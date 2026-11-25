Essas normas brasileiras estão alinhadas às normas internacionais de auditoria e asseguração emitidas pelo IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board). As novas regras fortalecem a atuação do AI diante de situações que possam comprometer a integridade das informações apresentadas pelas empresas. Um dos principais avanços é a adoção de uma postura mais investigativa, com maior atenção à identificação e à avaliação de circunstâncias que possam resultar em distorções relevantes nas DCs. Na norma sobre fraude (NBC TA 240 – R2), a principal mudança está no fortalecimento do ceticismo profissional. Isso significa que o AI deverá manter uma postura mais questionadora, investigativa e crítica, aprofundando suas análises e buscando evidências suficientes e apropriadas para fundamentar suas conclusões.

As recentes mudanças nas normas de auditoria introduzidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio da NBC TA 240 (R2) e da NBC TA 570 (R1), publicadas em 25.09.2026, entram em vigor para as auditorias independentes (AI) das demonstrações contábeis (DCs) relativas aos períodos iniciados em ou após 01.01.2027. Essas mudanças não são meramente formais. Elas reforçam a avaliação dos riscos, exigem documentação mais robusta e ampliam a transparência na comunicação entre o auditor independente (AI), a administração e a governança corporativa (GC) das empresas. As alterações abrangem a NBC TA 240 (R2), que trata da responsabilidade do AI em relação à fraude, e a NBC TA 570 (R1), que dispõe sobre a continuidade operacional.

Um dos focos da revisão está na forma como os AI irão avaliar os mecanismos utilizados pelas empresas para receber e tratar denúncias de irregularidades, bem como as providências adotadas pela administração diante das ocorrências identificadas. Em outras palavras, quanto maior o risco, maior deverá ser a extensão dos procedimentos de auditoria. É importante destacar, entretanto, que a responsabilidade pela prevenção e detecção de fraudes continua sendo da administração e dos responsáveis pela GC da empresa. Apesar da expectativa equivocada de que o AI seja responsável por descobrir todas as fraudes, essa não é sua função. Afinal, o AI não exerce o papel de investigador policial, mas de profissional que avalia as DCs e busca obter segurança razoável de que elas estão livres de distorções relevantes, inclusive as decorrentes de fraude.

Por sua vez, a NBC TA 570 (R1) busca aprofundar as avaliações realizadas pelos AI sobre a capacidade de uma empresa continuar operando normalmente. A norma revisada amplia e fortalece os procedimentos relacionados à continuidade operacional, exigindo avaliações mais rigorosas, evidências mais robustas e conclusões devidamente fundamentadas. Além disso, aumenta a transparência dos relatórios de AI, exigindo maior clareza na comunicação dos riscos identificados, dos procedimentos executados e das conclusões alcançadas durante o trabalho. Isso significa que o AI deverá evidenciar como avaliou a continuidade operacional da empresa, quais procedimentos realizou e a que conclusões chegou sobre o assunto. Por fim, essas novas normas visam aprimorar a qualidade e a confiabilidade das AI.

Em contrapartida, deverão aumentar a complexidade dos trabalhos, tornando as análises mais profundas, a documentação mais extensa e ampliando o número de horas necessárias à execução dos serviços, com reflexos diretos nos honorários e nos custos das AI. Como contrapartida, espera-se que as DC’S ofereçam maior confiabilidade e transparência aos investidores, reguladores e demais usuários das informações contábeis, contribuindo para prevenir irregularidades, fortalecer a GC e reduzir a ocorrência de escândalos empresariais.



*Cláudio Sá Leitão e Leó Barbosa – Conselheiros de Empresas e Sócios da Sá Leitão Auditores e Consultores