Em vigor desde março, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente retoma uma lição antiga do pensamento pernambucano: é na infância que se forma o caráter de uma pessoa e de uma nação

Um smartphone nas mãos de uma adolescente (Bruno Peres/Agência Brasil)

Gabriel Cavalcanti*

ECA Digital: o dever de cuidado como herança do Recife

Joaquim Nabuco, formado pela Faculdade de Direito do Recife, escreveu em Minha Formação que o traço essencial de sua personalidade nasceu nos primeiros anos vividos no engenho Massangana, no Cabo. Ali, ainda menino, compreendeu a escravidão diante de um jovem escravizado que lhe pediu proteção. Nabuco sabia o que hoje a ciência confirma: a infância não é a antessala da vida, é o lugar onde ela se decide. A pergunta de 2026 é incômoda: onde fica a Massangana de nossas crianças? Para muitas, fica numa tela, desenhada por algoritmos treinados para prender a atenção.

Foi para enfrentar esse cenário que o Brasil aprovou a Lei 15.211/2025, o ECA Digital, em vigor desde 17 de março. A lei exige proteção desde a concepção dos produtos, impede que a idade seja aferida por simples autodeclaração, proíbe as caixas de recompensa nos jogos voltados a esse público, veda o perfilamento de crianças para publicidade e obriga as plataformas a oferecer ferramentas de supervisão aos pais. A fiscalização cabe à ANPD, agora agência reguladora, e a regulamentação veio com o Decreto 12.880/2026.

Seria fácil ler o ECA Digital como mera lista de obrigações técnicas. Seria também um erro. Tobias Barreto ensinava que a cultura é a antítese da natureza: é aquilo que o ser humano constrói para domar a força bruta das coisas, e o direito é parte dessa obra. O mercado da atenção é uma espécie de natureza nova, que avança sobre a infância com a indiferença de uma cheia do Capibaribe. A lei é o dique. Não é o rio nem a margem; é a decisão civilizatória de que nem tudo que é tecnicamente possível é socialmente aceitável.

Clóvis Beviláqua, outro filho da Escola do Recife, deu ao país seu primeiro Código Civil e pensou a família como espaço de deveres, não apenas de poderes. O ECA Digital segue essa trilha ao repartir responsabilidades, como manda o artigo 227 da Constituição, que assegura à criança prioridade absoluta. Não se trata da família contra a plataforma, nem do Estado contra a família. Trata-se de um dever geral de cuidado dividido entre todos que lucram, educam ou governam.

Há, porém, um risco que o Recife conhece bem. Paulo Freire, nascido aqui, advertia que educar não é depositar conteúdos, mas formar autonomia. Uma lei que só bloqueia pode produzir adolescentes vigiados, não cidadãos digitais. A aferição de idade, se mal executada, pode virar coleta excessiva de dados biométricos justamente de quem a lei quer proteger. A supervisão parental, convertida em monitoramento total, pode sufocar a privacidade que o próprio ECA de 1990 reconhece aos adolescentes. Proteger não é confiscar a experiência; é acompanhá-la.

A efetividade do ECA Digital, portanto, não depende só da ANPD. Depende de escolas com educação midiática de verdade, e não de palestras ocasionais. Depende de pais dispostos a rever a própria relação com o celular. E depende de um debate público que trate a infância conectada como questão cultural, e não apenas como tema de compliance.

Pernambuco tem autoridade para liderar essa conversa. Da Faculdade de Direito do Recife saíram ideias que ajudaram a abolir a escravidão e a codificar o direito civil brasileiro. Desta mesma terra saiu a pedagogia da autonomia. O menino de Massangana aprendeu cedo o que era injustiça porque pôde ver e sentir o mundo. Que nossas crianças possam ver o mundo pela tela sem que a tela as enxergue como mercadoria.

*Advogado, professor universitário, mestre e doutorando em Direito pela UNICAP