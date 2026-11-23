Trabalho na era digital (freepik.com)

Por Marcus Prado*



O episódio que dominou o noticiário internacional na sexta-feira (13) forçou o governo norte-americano a cogitar, num primeiro momento, que a pane generalizada não era obra apenas de hackers bem equipados, mas um crime cibernético em larga escala. Embora a hipótese de ataque tenha sido logo descartada — revelando que uma modernização fragmentada deixa até uma superpotência exposta a falhas técnicas capazes de paralisar sua mobilidade e economia —, o incidente reacendeu um alerta permanente entre as grandes potências: o impacto real de um colapso digital sistêmico.



Para compreender a dimensão desse risco, é preciso olhar além da engenharia e recorrer aos pensadores da tecnologia. O filósofo Luciano Floridi, em “A Ética da Inteligência Artificial”, observa que a humanidade já não habita um ambiente puramente físico, mas a "infosfera", onde os fluxos de dados são tão vitais quanto o oxigênio ou a água. Sob essa ótica, uma interrupção severa da infraestrutura digital não representa apenas a perda de conveniências, mas a paralisia imediata da capacidade de a sociedade coordenar sua própria sobrevivência.



A raiz do problema, contudo, é anterior aos sistemas atuais. Ainda em 1954, no ensaio “A Questão da Técnica”, Martin Heidegger advertia que o verdadeiro perigo da tecnologia moderna não reside nas máquinas em si, mas na relação de dependência e na mentalidade de controle absoluto que a técnica impõe ao ser humano e ao mundo. Ao delegarmos o funcionamento essencial da vida coletiva a redes cada vez mais complexas, ampliamos nossa exposição ao imprevisto. Sob a lente da filosofia da técnica, essa vulnerabilidade sistêmica revela o cumprimento exato da advertência de Heidegger. A tecnologia moderna não é um instrumento neutro que os Estados utilizam ao bel-prazer; ela constitui um modo de revelação do mundo que impõe sua própria lógica — a da Gestell (a armação ou o império do cálculo).



Na literatura de ficção, H.G. Wells já tangenciava esse temor em 'A Máquina do Tempo' (1895), ao imaginar um futuro em que a entrega passiva da humanidade às máquinas cobraria um preço fatal. Mais de um século depois, na era da Inteligência Artificial e da automação, esse alerta ganha contornos urgentes. Quando sistemas autônomos passam a determinar vantagens estratégicas entre as nações — e também a gerenciar infraestruturas críticas —, a fronteira entre uma falha técnica, um erro algorítmico e uma ofensiva cibernética torna-se cada vez mais tênue. Seja por sabotagem deliberada ou por fragilidade estrutural, o recado deixado pela pane da sexta-feira 13 é claro: na era da hiperconectividade, proteger a infraestrutura digital deixou de ser uma questão meramente técnica.

*Marcus Prado é jornalista