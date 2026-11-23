O empresário tinha 99 anos de idade (Foto: Arquivo da IRRF)

Por Silvio Amorim*

Há empresários que constroem negócios. Outros, além de construir empresas, ajudam a construir uma época. Raymundo da Fonte pertence a essa segunda categoria. Sua trajetória à frente das Indústrias Reunidas Raymundo da Fonte representa a história de um homem que, próximo das máquinas e do cotidiano da produção, transformou uma iniciativa familiar em um dos importantes grupos industriais do Brasil.

Nascido no Recife, em 14 de dezembro de 1920, Raymundo Luiz Cavalcanti da Fonte estudou no Seminário de Olinda e cursou Direito. Entretanto, foi na indústria que encontrou sua verdadeira vocação. Aos 25 anos, em 1946, iniciou sua atividade empresarial com a fabricação do Espiral Sentinela, destinado ao combate aos mosquitos.

Desde o começo, revelou uma característica que marcaria sua trajetória: era um homem de chão de fábrica. Conhecia os equipamentos, acompanhava os processos produtivos e valorizava a qualidade. Nos primeiros tempos, a própria empresa desenvolvia e fabricava máquinas necessárias à produção, demonstrando criatividade, autonomia e capacidade de encontrar soluções próprias.

Na década de 1950, iniciou a produção de artigos de limpeza e lançou a marca Brilux, que conquistaria grande espaço no mercado brasileiro. Nos anos 1970, inovou novamente ao lançar a primeira água sanitária em garrafa plástica do Nordeste, substituindo as tradicionais embalagens de vidro e oferecendo mais praticidade e segurança ao consumidor.

Outro marco foi a entrada no segmento de alimentos, com o vinagre Minhoto. Posteriormente, marcas como Sonho e Even ampliaram a presença do grupo nos setores de limpeza, higiene pessoal e cuidados domésticos.

Ao lado de sua família, Raymundo construiu um complexo industrial diversificado, capaz de competir com grandes empresas nacionais e multinacionais. Suas marcas conquistaram a confiança dos consumidores e passaram a integrar o cotidiano de milhões de famílias brasileiras. Uma conquista particularmente significativa para uma indústria nascida no Nordeste, distante dos grandes centros industriais do país.

Essa trajetória também representou uma contribuição expressiva para Pernambuco e outras regiões, pela geração de empregos, formação de profissionais, desenvolvimento de fornecedores e fortalecimento da atividade econômica.

Quando faleceu, em maio de 2020, aos 99 anos, Raymundo deixou uma organização consolidada, com milhares de colaboradores, centenas de produtos e presença em diferentes mercados brasileiros.

Seu legado, porém, não se resume às dimensões de sua empresa. A simplicidade, a discrição, a dedicação ao trabalho e o respeito às pessoas também marcaram sua história.

Raymundo da Fonte foi um grande capitão de indústria, representante de uma geração de empresários que começaram junto às máquinas, cresceram dentro das fábricas e fizeram de suas empresas uma extensão de suas próprias vidas.

*Silvio Amorim é advogado, foi secretário de educação do Recife e diretor da rede federal de educação tecnológica do Ministério da Educação.