O direito de estar errado
Há uma curiosa característica no homem contemporâneo: admite a existência de bilhões de pessoas no planeta, mas parece incapaz de aceitar que alguma delas pense diferente dele
Publicado: 20/11/2026 às 10:02
As redes sociais transformaram essa disposição em espetáculo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Há uma curiosa característica no homem contemporâneo: admite a existência de bilhões de pessoas no planeta, mas parece incapaz de aceitar que alguma delas pense diferente dele. Cada indivíduo carrega suas certezas e uma impressionante capacidade de identificar os erros alheios, raramente considerando a possibilidade de estar equivocado.
Afinal, em um mundo onde todos têm razão, quem estaria errado? Vivemos uma época em que possuir uma opinião parece mais importante do que compreender um assunto. A velocidade das informações transformou a reflexão em inconveniência. É preciso posicionar-se imediatamente, escolher um lado e demonstrar convicção. Pensar antes de falar tornou-se quase um desperdício de tempo.
As redes sociais transformaram essa disposição em espetáculo. A dúvida não conquista
seguidores, a ponderação não desperta entusiasmo e reconhecer um erro dificilmente
recebe aplausos. Valoriza-se a certeza, preferencialmente acompanhada de indignação.
Não se escuta para compreender, mas para responder. Não se debate para aprender, mas para vencer.
Sócrates transformou o reconhecimento da própria ignorância em ponto de partida para
o conhecimento. A dúvida representava o inícioda reflexão. Hoje, admitir desconhecimento parece fraqueza. Preferimos uma resposta equivocada ao desconforto
de uma pergunta sem solução.
Existe, porém, uma diferença entre possuir convicções e considerar-se proprietário da
verdade. Convicções são necessárias;transformá-las em verdades incontestáveis é
quealimenta a intolerância. Quando alguém se julga incapaz de errar, qualquer
discordância deixa de ser oportunidade de reflexão e passa a representar uma afronta
pessoal.
É nesse ponto que a questão alcança o constitucionalismo. A liberdade de pensamento
protege também o dissenso e o direito de rever convicções. Uma sociedade que admite
apenas opiniões consideradas aceitáveis não protege a liberdade: apenas estabelece os
limites da concordância.
Isso não significa que toda manifestação esteja imune a consequências jurídicas.
Ameaças, discriminação ilícita e violações de direitos não se legitimam como opiniões.
Mas transformar o desconforto provocado por uma ideia em justificativa para suprimi-la
também ameaça a liberdade.
O mais intrigante é que ninguém se considera intolerante. A intolerância pertence
sempre ao outro. Defendemos a liberdade, desde que exercida dentro dos limites daquilo que julgamos razoável. Respeitamos as diferenças, contanto que não contrariem nossas certezas. Assim, construímos pequenas tiranias intelectuais enquanto proclamamos fidelidade à democracia.
Talvez a verdadeira maturidade não esteja em demonstrar que temos razão, mas em
reconhecer quando não temos. Mudar de opinião diante de um argumento melhor não é
derrota, mas uma das manifestações mais elevadas da inteligência. Afinal, o direito de
estar errado também pressupõe a liberdade de descobrir o próprio equívoco.
Uma sociedade em que ninguém admite estar errado talvez seja justamente aquela em
que todos já perderam a liberdade de pensar.
* Procurador municipal e advogado