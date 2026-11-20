Há uma curiosa característica no homem contemporâneo: admite a existência de bilhões de pessoas no planeta, mas parece incapaz de aceitar que alguma delas pense diferente dele

As redes sociais transformaram essa disposição em espetáculo (Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Há uma curiosa característica no homem contemporâneo: admite a existência de bilhões de pessoas no planeta, mas parece incapaz de aceitar que alguma delas pense diferente dele. Cada indivíduo carrega suas certezas e uma impressionante capacidade de identificar os erros alheios, raramente considerando a possibilidade de estar equivocado.

Afinal, em um mundo onde todos têm razão, quem estaria errado? Vivemos uma época em que possuir uma opinião parece mais importante do que compreender um assunto. A velocidade das informações transformou a reflexão em inconveniência. É preciso posicionar-se imediatamente, escolher um lado e demonstrar convicção. Pensar antes de falar tornou-se quase um desperdício de tempo.

As redes sociais transformaram essa disposição em espetáculo. A dúvida não conquista

seguidores, a ponderação não desperta entusiasmo e reconhecer um erro dificilmente

recebe aplausos. Valoriza-se a certeza, preferencialmente acompanhada de indignação.

Não se escuta para compreender, mas para responder. Não se debate para aprender, mas para vencer.

Sócrates transformou o reconhecimento da própria ignorância em ponto de partida para

o conhecimento. A dúvida representava o inícioda reflexão. Hoje, admitir desconhecimento parece fraqueza. Preferimos uma resposta equivocada ao desconforto

de uma pergunta sem solução.



Existe, porém, uma diferença entre possuir convicções e considerar-se proprietário da

verdade. Convicções são necessárias;transformá-las em verdades incontestáveis é

quealimenta a intolerância. Quando alguém se julga incapaz de errar, qualquer

discordância deixa de ser oportunidade de reflexão e passa a representar uma afronta

pessoal.

É nesse ponto que a questão alcança o constitucionalismo. A liberdade de pensamento

protege também o dissenso e o direito de rever convicções. Uma sociedade que admite

apenas opiniões consideradas aceitáveis não protege a liberdade: apenas estabelece os

limites da concordância.



Isso não significa que toda manifestação esteja imune a consequências jurídicas.

Ameaças, discriminação ilícita e violações de direitos não se legitimam como opiniões.

Mas transformar o desconforto provocado por uma ideia em justificativa para suprimi-la

também ameaça a liberdade.



O mais intrigante é que ninguém se considera intolerante. A intolerância pertence

sempre ao outro. Defendemos a liberdade, desde que exercida dentro dos limites daquilo que julgamos razoável. Respeitamos as diferenças, contanto que não contrariem nossas certezas. Assim, construímos pequenas tiranias intelectuais enquanto proclamamos fidelidade à democracia.

Talvez a verdadeira maturidade não esteja em demonstrar que temos razão, mas em

reconhecer quando não temos. Mudar de opinião diante de um argumento melhor não é

derrota, mas uma das manifestações mais elevadas da inteligência. Afinal, o direito de

estar errado também pressupõe a liberdade de descobrir o próprio equívoco.

Uma sociedade em que ninguém admite estar errado talvez seja justamente aquela em

que todos já perderam a liberdade de pensar.





* Procurador municipal e advogado