Passageiros devem ficar atentos às mudanças nas linhas de ônibus (Foto: Crysli Viana/Acervo DP Foto)

Por Eduardo Franklin e Sérgio Rodrigues*

Imagine que uma prefeitura anuncie a “modernização” do transporte público. Quem passa uma hora esperando ônibus imagina veículos mais frequentes. O empresário do setor pode pensar em sistemas digitais para administrar as linhas. Já o gestor responsável talvez esteja pensando em reduzir despesas. A proposta recebe aplausos antes de ganhar detalhes. Afinal, quem seria contra modernizar o transporte?



O detalhe é que cada um pode ter aprovado uma proposta diferente. Todos se reuniram em torno da mesma palavra, enquanto seu conteúdo permaneceu em aberto. Formou-se um acordo provisório, que talvez desapareça quando as medidas concretas forem anunciadas.



Boa parte da força da linguagem pública nasce desse mecanismo. Um rótulo bem escolhido organiza as expectativas de quem escuta. Antes de conhecermos uma medida, o nome escolhido para apresentá-la já nos sugere como julgá-la. Uma expressão que promete renovação faz parecer que o passado ficou para trás. Outra, que invoca o cuidado com as pessoas, desperta confiança antes de mostrar seus resultados.



Pense no anúncio de uma “educação inovadora”. Uma família pode esperar aulas mais interessantes, capazes de despertar a curiosidade dos filhos. Já a direção da escola pode estar anunciando apenas a compra de equipamentos eletrônicos. As expectativas convivem sem dificuldade enquanto ninguém pergunta o que, afinal, vai mudar dentro da sala de aula.



Na psicanálise de Jacques Lacan, encontramos uma pista para compreender esse fenômeno. As palavras, chamadas de significantes, não carregam um sentido definitivo. O sentido depende das relações entre as palavras e das interpretações que produzimos. A mesma expressão pode despertar ideias distintas, conforme a experiência de quem a recebe. Muitas vezes, o leitor completa o que falta na palavra sem perceber que está fazendo isso.



Quando o rótulo começa a circular, o efeito se amplia. À medida que aparece em anúncios, a expressão se torna familiar. A familiaridade produz uma impressão de clareza. Com o tempo, aquilo que todos reconhecem pelo nome parece dispensar explicação. A popularidade da expressão acaba funcionando como uma espécie de certificado de importância.



O filósofo do direito João Maurício Adeodato chama atenção para uma consequência dessa imprecisão: quanto mais aberta uma palavra estiver às interpretações, maior pode ser a concordância em torno dela. Cada pessoa preenche o sentido com sua própria compreensão e tende a supor que os demais pensam da mesma maneira. O acordo, assim, pode existir mais na superfície do discurso do que nas ideias efetivamente compartilhadas.



O fenômeno aparece também fora do poder público. Uma empresa anuncia que adotou um “atendimento humanizado”. O cliente imagina que finalmente poderá falar com alguém disposto a ouvi-lo. Mas a novidade talvez seja apenas uma alteração nas mensagens automáticas. O rótulo já fez sua promessa antes que o consumidor pudesse verificar o serviço.



Há ainda um efeito político nessa escolha de palavras. Quem questiona uma proposta anunciada como “eficiente” pode parecer defensor do desperdício. Quem pede detalhes sobre uma “reforma modernizadora” corre o risco de ser tratado como inimigo do progresso. O rótulo oferece uma vantagem a quem o escolhe: transforma uma divergência sobre decisões concretas numa disputa sobre valores que quase todos desejam defender.



Por isso, diante de uma palavra que parece reunir tanta concordância, vale fazer perguntas simples. O que ela significa na prática? O que será diferente quando a promessa sair do papel? Essas perguntas podem revelar discordâncias legítimas que estavam escondidas pelo entusiasmo inicial.



Quando uma palavra parece levar ao consenso, pode ser o momento de exigir que alguém explique seu significado.



*Eduardo Franklin é professor universitário e servidor público federal.

Sérgio Rodrigues é professor universitário e advogado.

