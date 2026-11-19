Logomarca da CBF (Rafael Vieira/DP Foto)

Por Augusto Carreras*

O futebol brasileiro começa a enfrentar uma contradição histórica: clubes que assumem compromissos acima de sua capacidade financeira, atrasam salários e continuam competindo com aqueles que cumprem suas obrigações.



A CBF anunciou a perda de três pontos por inadimplência salarial, com aplicação específica já em 2027 para clubes da Série B vinculados ao PARF-B e previsão geral a partir de 2028. A medida reconhece que o desequilíbrio financeiro também pode comprometer a integridade das competições.



Durante décadas, contratações sem planejamento, antecipações de receitas e endividamento crescente sustentaram projetos esportivos cujos custos recaíram sobre atletas, funcionários, credores e gestões futuras. Os dados apresentados pela CBF são reveladores: entre 2023 e 2025, as receitas operacionais de 14 clubes que permaneceram na Série A cresceram 48%, enquanto os custos com contratações avançaram 135%. Em 2025, dez deles registraram prejuízos operacionais, somando quase R$ 1,4 bilhão.



Arrecadar mais não significa, necessariamente, administrar melhor. O Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), fiscalizado pela ANRESF, busca mudar essa realidade por meio de regras de solvência, equilíbrio operacional, controle de custos e endividamento.



Existe uma diferença fundamental entre possuir dívidas e deixar de honrar compromissos. Quando um clube reforça seu elenco sem pagar o que deve, pode conquistar vantagem competitiva artificial sobre adversários que respeitam seus limites financeiros.



Entretanto, retirar pontos é uma sanção de grande repercussão esportiva. Sua aplicação exige critérios objetivos, proporcionalidade, contraditório, ampla defesa e tratamento uniforme, independentemente da tradição ou do poder econômico dos clubes. Outro aspecto indispensável é a responsabilização individual dos dirigentes.



Não parece razoável que atletas, torcedores e instituições suportem sozinhos as consequências de decisões administrativas irresponsáveis. A Lei Geral do Esporte e o Regulamento do SSF oferecem instrumentos para enfrentar essa questão.



O Fair Play Financeiro não deve impedir investimentos ou ambições esportivas. Deve assegurar que sejam sustentáveis. Pagar salários em dia não é diferencial de gestão. É obrigação. Se a irresponsabilidade financeira produz vantagens dentro de campo, é legítimo que suas consequências também alcancem a classificação esportiva.



Mas o verdadeiro sucesso do Fair Play Financeiro não será medido pelos pontos retirados dos clubes. Será alcançado quando cumprir contratos, respeitar orçamentos e administrar com responsabilidade fizer parte definitiva da cultura do futebol brasileiro.



*Augusto Carreras é advogado, gestor executivo de futebol e especialista em governança e gestão esportiva

