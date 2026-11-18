Empresas organizadas acompanham números, metas, riscos e resultados regularmente. (Foto: Magnific)

João Carlos Silva*

O conhecimento que uma associação remete aos seus membros é algo primordial. Não é a toa que Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais faz isso. Abrig dá propostas de vanguarda para quem lhe segue. Vejo isso através dos trabalhos magníficos apresentados pelo seu Presidente. Jean Castro dialoga com extrema competência com todos os Poderes. São cursos interessantes, comitês temáticos, conexões regionais e uma ampla capilaridade de dar ao país transparência no setor público e no setor privado. Sempre me atento aos feitos da Abrig. O Prêmio Abrig Marco Maciel reconhece boas práticas no setor. Ele terá sua entrega no dia 24 de novembro. Será uma composição de personalidades de grande relevância nacional. Relações Institucionais e Governamentais são importantes em todos os segmentos da sociedade. Empresas já copiam o layout de propostas idealizadas pela Abrig. Isso se chama maioridade empresarial. Os Poderes também estão envolvidos nessa ampla chamada pela transparência e pela ética. Profissionais envolvidos nessa leitura, sabem da importância que isso significa. O Brasil vive momentos de sobressaltos na política. Todo gestor tem que ter uma sabedoria franciscana para não deixar o barco naufragar. Nisso, Abrig faz o dever de casa com correção e eficiência. Quando discorro sobre esses temas de empreendedorismo, foco minha visão em situações que dão certo no cenário nacional. Defendo associações fortes e comprometidas com sua cartilha. Abrig é uma delas. Tanto é que o mercado já sabe como ela atua e lhe deu suas mãos rumo ao desenvolvimento. É uma conexão que só encerra quando Deus envelhecer.

*João Carlos Silva é articulista e consultor