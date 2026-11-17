Indústria (CNI/José Paulo Lacerda/Direitos reservados)

Por Marcello Rushansky*

O Brasil precisa discutir o desenvolvimento industrial para além dos indicadores de crescimento e produtividade. É fundamental considerar também onde os investimentos serão realizados, quais regiões serão beneficiadas e como as mudanças no ambiente econômico poderão afetar a distribuição de empregos, renda e oportunidades pelo país. Sem esse olhar, corremos o risco de aprofundar desigualdades históricas e comprometer o potencial de desenvolvimento de regiões que ainda precisam avançar na geração de riqueza.

Um dos pontos que merece atenção é a possibilidade de mudanças nas condições de operação das empresas estimularem o deslocamento de unidades industriais para o Sul e o Sudeste, concentrando nessas regiões etapas estratégicas da produção, enquanto estados de outras partes do país passam a abrigar predominantemente centros de distribuição (CDs). Esse movimento pode parecer racional sob a perspectiva individual de cada empresa, mas seus efeitos coletivos precisam ser avaliados com cuidado.

A indústria tem um papel que vai muito além da fabricação de produtos. Ela movimenta cadeias de fornecedores, estimula a formação de mão de obra especializada, impulsiona a inovação e gera empregos com diferentes níveis de qualificação. A instalação de uma unidade industrial também cria oportunidades para empresas locais, prestadores de serviços e pequenos negócios, contribuindo para dinamizar a economia de toda uma região.

Quando uma fábrica deixa determinada localidade, portanto, a perda não se limita aos postos de trabalho diretamente ligados à produção. O impacto pode alcançar fornecedores, transportadores, prestadores de serviços e outros segmentos que dependem daquela atividade. Um centro de distribuição mantém funções logísticas importantes, mas não necessariamente reproduz os mesmos efeitos econômicos e sociais de uma operação industrial completa.

Para regiões como o Nordeste, essa discussão é especialmente relevante. A ampliação da atividade industrial é um dos caminhos para diversificar a economia, elevar a renda, qualificar trabalhadores e reduzir disparidades históricas em relação aos grandes centros econômicos do país. A atração de investimentos produtivos precisa ser tratada como uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo, e não apenas como uma disputa pontual por empresas.

Isso não significa ignorar a competitividade das empresas ou impedir que elas reorganizem suas operações. O desafio é construir condições para que a eficiência empresarial e o desenvolvimento regional caminhem juntos. Segurança jurídica, infraestrutura, logística, qualificação profissional e previsibilidade regulatória são fatores essenciais para que os investimentos industriais encontrem condições adequadas de permanência e expansão em diferentes estados brasileiros.

Também é necessário avaliar os efeitos regionais das mudanças tributárias e regulatórias. Reformas que alteram a lógica de localização das operações empresariais devem ser acompanhadas de análises sobre seus impactos concretos na distribuição dos investimentos, na geração de empregos e na competitividade dos estados. O objetivo deve ser evitar que a busca por eficiência resulte, involuntariamente, em maior concentração produtiva.

O Brasil não pode abrir mão de uma indústria forte, moderna e competitiva. Mas também não pode tratar a distribuição territorial dessa indústria como uma questão secundária. O desenvolvimento nacional será mais consistente quando as oportunidades de produzir, inovar e gerar empregos estiverem distribuídas de maneira mais equilibrada.

Mais do que atrair centros de distribuição, precisamos criar condições para que as regiões brasileiras participem efetivamente das etapas de maior valor agregado da economia. Afinal, desenvolver o país significa garantir que o crescimento industrial seja também um instrumento de redução das desigualdades e de construção de um futuro mais equilibrado para todos os brasileiros.





*Marcello Rushansky é presidente do LIDE Indústria e copresidente da Ruplast