A atualidade da Escola do Recife – II

Faculdade de Direito do Recife (FDR) (Foto: Paulo Paiva/DP)

Por Marcus Prado*

Na crônica anterior procurei mostrar que a atualidade da chamada Escola do Recife (com maior força na década de 1870) reside em pensar o Brasil de hoje. O movimento cultural que despontou sob a inspiração da Faculdade de Direito do Recife foi singular e ambicioso em sua dimensão nacional, convertendo-se em um capítulo fundamental da história da ciência do direito no país. A recusa simultânea ao atraso dogmático, ao escolasticismo, ao apego cego ao passado colonial, ao direito canônico tradicional e à subserviência intelectual — refletida no endeusamento de teorias europeias sem adaptá-las à realidade brasileira — constituiu o grande trunfo metodológico desse movimento. Liderado por Tobias Barreto, o grupo formado por nomes como Sílvio Romero e Clóvis Beviláqua introduziu uma visão crítica, cientificista e filosófica do Direito, rompendo, segundo ampla bibliografia, com o bacharelismo tradicional.



Em comemoração ao bicentenário da Faculdade de Direito do Recife (2027), espera-se um debate sobre o pensamento jurídico atual e como pode diagnosticar as crises institucionais contemporâneas. Entre elas, os riscos trazidos pela dominação tecnológica em cenários de desigualdade e a fragilização dos tribunais superiores diante da erosão de sua credibilidade. Não é novidade que o Brasil se arrasta há anos por uma crise complexa, de natureza econômica, política e jurídica. Nesse horizonte rumo a 2027, a atualidade da Escola do Recife revela-se instigante e ambiciosa. No país de tantos paradoxos, é estimulante compreender por que a Escola do Recife, por vezes, recaía no próprio vício que pretendia combater: a importação de modismos europeus — como o evolucionismo spenceriano, o positivismo e o monismo alemão —, aplicados ao Brasil de forma eurocêntrica e elitista. Para a Escola do Recife, o tomismo apoiava-se em dogmas teológicos, em deduções abstratas a partir de premissas a priori e na autoridade escolástica, distanciando-se do método empírico, da observação e das ciências naturais. Pensadores como Sílvio Romero acusavam o tomismo, bem como o ecletismo espiritualista que predominava nas academias brasileiras, de ser uma filosofia reacionária, bacharelesca e descolada da realidade social brasileira, “servindo apenas para justificar o formalismo estéril nas faculdades de direito”, a exemplo da própria Faculdade de Direito do Recife.

Apesar desse revés, a historiografia literária e filosófica (Antônio Paim, Glaucio Veiga, Luiz Delgado, João Mauricio Adeodato, Nilo Pereira, Vamireh Chacon, Pinto Ferreira ou o próprio Sílvio Romero) aponta que tal contradição não foi estéril. A Escola do Recife inaugurou a vontade de rigor crítico no Brasil. Ao trazer o debate filosófico para o centro da cena cultural, ainda que por vias importadas, ela obrigou o pensamento nacional a deparar-se com a ciência, com a história e com a exigência de autonomia.



* Marcus Prado é Jornalista