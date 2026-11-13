O colapso anunciado, a fúria do El Niño e o cinismo da mentira digital

Para a OMM, há probabilidade próxima de 100% de que os efeitos do El Niño sejam sentidos até fevereiro de 2027 (Divulgação/ C3S-ECMWF.)

Por Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues*

Chamar as tragédias ambientais que assolam o planeta de "desastres naturais" tornou-se o álibi perfeito para a incompetência administrativa. O que testemunhamos hoje não é apenas a fúria do clima, mas o colapso de um modelo de desenvolvimento que ignorou, durante décadas, todos os alertas da ciência.



A atuação de um El Niño de forte intensidade agrava esse quadro e escancara a vulnerabilidade do nosso território.



Em Pernambuco, o fenômeno revela duas faces perversas da mesma crise: enquanto o interior sofre com o calor extremo e o fantasma da estiagem severa que ameaça safras e o abastecimento hídrico, o litoral e a Região Metropolitana do Recife seguem reféns do avanço do mar e do colapso da drenagem urbana diante de eventos climáticos cada vez mais erráticos.



A natureza não escolhe vítimas por acaso. Tanto a seca prolongada no Sertão e no Agreste quanto o caos urbano no Grande Recife expõem a mesma raiz: o abandono estrutural.



Faltam políticas permanentes de convivência com o semiárido, infraestrutura hídrica resiliente, contenção de encostas e saneamento básico. Lidamos com extremos climáticos que exigem planejamento de longo prazo, mas seguimos governados pela lógica do improviso e da reação tardia.



Diante de uma emergência dessa magnitude, o mínimo que se esperaria seria seriedade.



No entanto, assistimos a um espetáculo grotesco de negacionismo alimentado pelas fake news.



Nas redes sociais, a mentira deixou de ser apenas ignorância para se tornar um projeto político e financeiro. Enquanto agricultores perdem suas lavouras e comunidades urbanas vivem sob o medo de desabamentos, oportunistas digitais lucram espalhando teorias conspiratórias que negam o aquecimento global ou distorcem fenômenos como o El Niño, tratando uma emergência histórica como se fosse apenas "mudança normal do tempo".



Essa indústria da desinformação cumpre um papel perverso: ela anestesia o senso crítico e desvia o foco dos verdadeiros culpados.

Em vez de pressionarmos prefeituras, governos estaduais e o Congresso Nacional por orçamentos robustos para adaptação climática e transição ecológica, perdemos tempo precioso debatendo o óbvio com algoritmos programados para o conflito.



A mentira digital funciona como um escudo para a inação estatal. Se o problema "não existe" ou é fruto de alguma trama oculta, ninguém precisa prestar contas pelas obras que não saíram do papel.



Essa engenharia da manipulação não é nova, mas ganhou escala industrial com os algoritmos.



Em sua clássica obra As Origens do Totalitarismo (1951), a filósofa política alemã Hannah Arendt já advertia que o sujeito ideal da dominação e da manipulação não é o fanático convicto, mas aquele indivíduo para quem "a distinção entre fato e ficção e entre verdadeiro e falso não existem mais".



A reflexão de Arendt ilumina com precisão cirúrgica o drama atual: o objetivo central das fake news climáticas não é necessariamente provar uma tese absurda, mas semear tamanha dúvida e confusão que a sociedade perca a capacidade de reconhecer o óbvio.



Quando o fato científico é rebaixado ao mesmo patamar de um boato de internet, o senso crítico se dissolve e a omissão do poder público ganha um salvo-conduto.

Não há mais espaço para meias palavras ou diplomacia diante do abismo. A crise climática e estrutural exige ruptura imediata com a cultura do "enxugar gelo" após cada catástrofe.



O poder público precisa abandonar o marketing de obras cosméticas e enfrentar o custo político de adaptar tanto o interior quanto as metrópoles para um planeta mais quente e hostil. O clima já apresentou a fatura da nossa negligência — e nenhuma cortina de fumaça na internet será capaz de conter a seca ou a força do clima. Diante desse cenário em que a verdade tenta resistir aos bastidores da manipulação, ecoa o alerta poético escrito há mais de sete décadas, por Cecília Meireles, em Romanceiro da Inconfidência (1953):



"Atrás de portas fechadas,

à luz de velas acesas,

entre sigilo e espionagem,

acontece a Inconfidência.

[...]

Ó grandes mentiras claras!

Ó verdades tão obscuras!"





*Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues é advogado e professor universitário.

