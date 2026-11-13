O professor no centro da transformação

Professora em sala de aula. (Foto: Magnific)

Por José Edeson de Melo Siqueira*

O Panorama da Educação STEM no Brasil, produzido pela Fundação Carlos Chagas em parceria com o British Council, oferece um diagnóstico importante sobre a educação científica brasileira. O estudo analisou o período de 2010 a 2020 a partir de marcos legais, produção acadêmica e dados dos censos da Educação Básica e da Educação Superior, com atenção à formação docente, às metodologias e práticas de ensino e às condições para o desenvolvimento da educação científica.

O diagnóstico reforça uma questão fundamental: tecnologia e infraestrutura são necessárias, mas não bastam. A transformação da educação passa pela formação dos professores e pelas condições para que novas práticas efetivamente cheguem à escola.

É possível, porém, dar um passo adiante. A formação docente não deve ser tratada como complemento da infraestrutura. Ela é parte decisiva da própria infraestrutura educacional.

E há outro desafio. Se ciência e tecnologia estão cada vez mais relacionadas aos grandes problemas contemporâneos, talvez a própria sigla STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) seja estreita. A inteligência artificial, por exemplo, envolve computação e matemática, mas também linguagem, autoria, ética, trabalho e arte. Um jogo digital mobiliza programação, mas também narrativa, música e identidade cultural.

Precisamos avançar para STEAM, incorporando as Artes, e para STEAM+C, tornando explícito o lugar da Computação e da cultura digital. Não se trata apenas de acrescentar letras a uma sigla, mas de reconhecer que os problemas contemporâneos atravessam as fronteiras tradicionais das disciplinas.

Pernambuco tem uma experiência histórica que ajuda a pensar esse desafio. No final de 1995, a CAPES criou o Pró-Ciências, programa de aperfeiçoamento de professores de Matemática, Física, Química e Biologia. No Estado, sua implementação articulou governo, FACEPE e universidades, incluindo UFPE e UFRPE. Era uma experiência de formação continuada em rede, aproximando universidade, políticas públicas e escola. No texto original, essa experiência aparece justamente como antecedente da articulação que se pretende recuperar.

Três décadas depois, o princípio continua atual, mas o cenário mudou. Se nos anos 1990 o desafio se concentrava especialmente em quatro disciplinas, hoje a transformação digital atravessa toda a Educação Básica. O professor de História precisa discutir criticamente a inteligência artificial; o de Língua Portuguesa, autoria e sistemas generativos; o de Artes pode explorar criação e fabricação digital.

Não se trata de formar programadores, mas de permitir que professores e estudantes participem criticamente da cultura científica e digital.

É nesse contexto que o Programa de Pós-Graduação em Ciência, Cultura e Educação Digital, ProfEDigital inicia o processo para sua primeira turma. Vinculado à Área 51 da CAPES, Ciências e Humanidades para a Educação Básica (CHEB) e ao ProEB/CAPES, o Programa recupera um princípio importante daquela experiência dos anos 1990: universidade e escola produzindo conhecimento juntas.

O ProfEDigital, entretanto, amplia esse princípio para os desafios contemporâneos. O problema de investigação pode nascer da sala de aula, da comunidade, de um patrimônio cultural, de um problema ambiental ou da chegada da inteligência artificial. O professor deixa de ser apenas destinatário da formação e passa também a ser pesquisador da própria prática.

O Brasil precisa de escolas conectadas, equipamentos e laboratórios. Mas um laboratório equipado e fechado é apenas uma sala equipada. Entre a tecnologia e a aprendizagem, existe o professor.

Mudaram as ferramentas, as linguagens e os problemas. A lição dos anos 1990 permanece: a transformação da educação começa pela formação permanente do professor.

*José Edeson de Melo Siqueira é professor da UFPE e coordenador nacional do ProfEDigital