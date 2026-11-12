PROCAPE: 20 anos salvando vidas

Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Prof. Luiz Tavares, PROCAPE/UPE. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Por Joel de Hollanda*

”Deus quer, o homem sonha, a obra nasce."

— Fernando Pessoa

O verso “é do sonho dos homens que uma cidade se inventa”, de Carlos Pena Filho, lembra-me um grande pernambucano: o professor e médico cardiologista Énio Lustosa Cantarelli.

Nascido em Belém do São Francisco, doutor Énio — como era carinhosamente chamado pelos seus pacientes — carregava no olhar um sonho e a obstinação de realizá-lo: dotar Pernambuco de um pronto-socorro cardiológico moderno, para atender às urgências cardíacas da população carente.

Queria mais que um hospital. Sonhava com um lugar onde ciência e humanidade caminhassem de mãos dadas. Assistir e ensinar. Salvar vidas e formar médicos.

Desde 1994, buscou recursos e apoios. Enfrentou a burocracia. Algumas portas se abriram. Outras, não. Mas jamais desistiu.

Ao solicitar ao então prefeito Jarbas Vasconcelos uma área do Cemitério de Santo Amaro, argumentou: “Prefeito, os moradores desta área não precisam mais de cuidados médicos.” E assinalou as vidas perdidas à espera de atendimento. Diante de tão incisivo argumento, Jarbas cedeu a área.

Vieram novas peregrinações, desta vez em busca de recursos. Em Brasília, quando eu exercia o mandato de senador, Énio me procurou. Orientei-o que recorresse também à bancada pernambucana no Congresso. Reunimos os parlamentares que definiam as emendas, e ele expôs o projeto. Após muitos debates, a bancada destinou R$ 8,5 milhões à implantação do hospital.

Foi uma decisão incomum: as emendas coletivas de bancada privilegiavam rotineiramente estradas, adutoras e outras obras de infraestrutura. Mas existem obras cuja grandeza não se mede em quilômetros de asfalto ou tubulações. Mede-se pelas vidas que ajudam a salvar.

Os recursos chegaram. O sonho ganhou a forma de tijolos, cimento e paredes. Énio acompanhava a construção de perto, até nos feriados. Ali, a esperança de milhares de pessoas começava a ganhar endereço.

Em 29 de junho de 2006, nascia o PROCAPE, Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares. Vinte anos depois, permanece referência em assistência cardiológica de alta complexidade e formação médica. Cuidando. Ensinando. Salvando vidas.

Em uma de minhas muitas visitas ao hospital, a convite de Énio, presenciei cenas que o tempo não apagou. Vi crianças antes cianóticas, com poucos meses de vida pela frente, recuperarem o sorriso após delicadas cirurgias em seus pequeninos corações. Vi mães, depois de noites de angústia, voltarem a sorrir e sonhar com o futuro dos filhos.

Vi também sertanejos tostados pelo sol, homens duros feito velhas baraúnas, chorarem de gratidão aos profissionais que cuidaram de seus corações castigados pela devastadora doença de Chagas.

Énio Cantarelli já não está entre nós. Mas há pessoas que permanecem naquilo que construíram. Énio está presente em cada dependência do PROCAPE, em cada médico que ali ensina, em cada profissional que cuida, em cada coração que volta a bater com esperança.

O PROCAPE prova que grandes sonhos se realizam quando encontram homens capazes de lhes dedicar a própria existência. Homens como Énio, que não se contentam em imaginar o futuro: dedicam a vida a construí-lo.

*Joel de Hollanda é economista.