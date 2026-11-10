A atualidade da Escola de Frankfurt e da Escola do Recife - I

Faculdade de Direito do Recife (FDR) (Foto: Paulo Paiva/DP)

A Escola do Recife (década de 1870) e a Escola de Frankfurt (Universidade de Frankfurt/Alemanha, década de 1920) foram movimentos filosóficos, intelectuais e políticos revolucionários que buscavam romper com a ordem vigente de suas respectivas épocas. A proximidade dos 200 anos da Faculdade de Direito do Recife é motivadora e os meios acadêmicos, assim como nossos pesquisadores poderão encontrar em 2027 plena atualidade e um convite a novas pesquisas e leituras celebrativas.



O desígnio central da Escola de Frankfurt foi a desconstrução crítica da modernidade ocidental, enquanto o da Escola do Recife foi a construção de um projeto modernizador para o Brasil. A Escola de Frankfurt, com nomes de Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse sempre lembrados nos meus escritos, surge sob o trauma das catástrofes do século XX — o nazifascismo, as guerras mundiais e a burocratização da vida. Para os frankfurtianos, a modernidade deveria ser submetida a um crivo para revelar as suas contradições internas e a barbárie oculta sob o verniz do progresso técnico.



A Escola do Recife, movimento filosófico, jurídico e literário do final do século XIX, que teve em Tobias Barreto, Clóvis Bevilaqua e Sílvio Romero seus principais expoentes, operou em um contexto distinto, numa nação marcada pelo atraso estrutural, pelo arcaísmo colonial e pelo dogmatismo metafísico e religioso.



Enquanto a de Frankfurt criticava os excessos da razão técnica, a Escola do Recife procurava implantar o espírito científico, o evolucionismo, o darwinismo social e a sociologia positivista para combater o atraso intelectual brasileiro — contando com a forte influência de Herbert Spencer e Ernst Haeckel. Tratava-se de forjar as bases de uma consciência nacional moderna, laica e científica. Para Tobias Barreto e Sílvio Romero o Brasil sofria de uma carência de pensamento rigoroso; era preciso dotar o país de ferramentas teóricas capazes de pensar sua própria realidade social, jurídica e antropológica longe das amarras coloniais. Se a Europa sentia o tédio e a náusea de sua própria modernidade, o Brasil ambicionava alcançar os patamares da civilização moderna, rompendo com as estruturas tradicionais.



O bicentenário da Faculdade de Direito do Recife é um marco histórico profundamente inspirador. A celebração de um bicentenário — como o das tradicionais Faculdades do Recife e de São Paulo, fundadas em 1827 — carrega um peso simbólico e histórico profundo, especialmente quando vivemos um tempo de crise institucional, polarização e instabilidade democrática.



Dedico este artigo à memória dos continuadores da Escola do Recife: os professores Luiz Delgado, Pinto Ferreira, Gláucio Veiga, cuja obra monumental — "História das ideias da Faculdade de Direito do Recife", serve como base fundamental para compreender o movimento pernambucano; Lourival Vilanova, Nelson Saldanha, João Maurício Adeodato, Vamireh Chacon, Nilo Pereira, José Souto Maior Borges, Maria Bernardette Neves Pedrosa, Vera Della Santa.



*Marcus Prado é jornalista