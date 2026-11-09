O próximo passo para Pernambuco

Empreender (br.freepik.com)

Por Alexandre Rands Barros*



Entre 2004 e 2019, a proporção do PIB per capita de Pernambuco em relação ao do Brasil aumentou de forma gradual, passando de 52,2% para 58,9%. Desde então, sofreu um declínio, atingindo 55,1% em 2025. O comportamento em relação à média do Nordeste seguiu uma trajetória semelhante no mesmo período. Cabe destacar que o patamar registrado em 2019 se assemelha ao verificado em 1950 e permanece inferior ao de 1939, quando alcançou 68%. Para um estado em situação de atraso relativo e inserido em um contexto institucional análogo ao de seus vizinhos, nota-se uma convergência modesta e pouco crível quanto a sua sustentabilidade no longo prazo.

Até recentemente, parcela significativa dos economistas enfatizava a atração e a promoção de investimentos produtivos como melhor caminho para o desenvolvimento. Essa premissa fundamentou projetos emblemáticos, como a fábrica da Jeep, a Hemobrás e a refinaria de petróleo. Estimava-se que empreendimentos dessa natureza seriam capazes de mudar a trajetória do estado, inserindo-o definitivamente na rota do desenvolvimento sustentado. Contudo, essa expectativa não se concretizou. O ímpeto observado entre 2004 e 2019 arrefeceu e, nos anos subsequentes, expressiva parte dos ganhos acumulados sofreu reversão.

Por outro lado, análises focadas no capital humano sustentam que os progressos na educação tendem a reverter a desaceleração recente. Entre 2016 e 2025, a média de anos de estudo da população acima de 25 anos cresceu 14,8% em Pernambuco, contra 12,1% no Brasil. Adicionalmente, indicadores do SAEB demonstram uma evolução relativa na qualidade do ensino local. Tais informações poderiam sugerir a possibilidade de breve retomada na redução das disparidades regionais.

Para acelerar a convergência, além de consolidar os avanços no sistema público de ensino, é indispensável impulsionar uma transformação cultural profunda no estado. No âmbito escolar, ela deve priorizar a valorização dos professores, aliada ao estabelecimento de incentivos vinculados ao desempenho pedagógico e maior foco do ensino em matemática e computação, disciplinas que incrementam o raciocínio lógico. Em paralelo, a gestão pública deve adotar o mérito como critério central para contratações, reduzindo o espaço para apadrinhamentos políticos ou pessoais. Também é fundamental desconstruir a visão paternalista de que o Estado deve solucionar todas as demandas, percepção ainda muito arraigada em municípios menores. Complementarmente, o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção mostra-se essencial, dado que a impunidade desestimula o esforço individual e a busca pelo aprimoramento profissional.

Por fim, é preciso elevar a autoconfiança da população para estimular o empreendedorismo. A educação deve cultivar a mentalidade empreendedora entre os jovens, enquanto as instituições públicas têm o papel de prover informações qualificadas para mitigar riscos nos novos negócios. Fomentar uma cultura mais cooperativa no estado garantirá um ambiente de negócios mais eficiente. Em suma, além de aprimorar a educação, é imprescindível transformar a cultura local.





*Alexandre Rands Barros é economista