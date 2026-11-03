Unir esforços no combate às mudanças climáticas e construir juntos um futuro verde e melhor

De acordo com o relatório, o país tem avançado na atração de investimentos em energia limpa e em soluções como os leilões híbridos de energia eólica e solar (Platobr Nacional)

As mudanças climáticas são um desafio comum a toda a humanidade. A China participa ativamente da governança climática global, não apenas promovendo firmemente sua própria transição verde e de baixo carbono, mas também apoiando países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, no enfrentamento das mudanças climáticas, por meio do compartilhamento de tecnologias, da cooperação energética e da coordenação multilateral.



Impulsionar à redução global das emissões de CO2 por meio do desenvolvimento verde. A China construiu o maior e mais completo sistema de cadeia industrial de novas energias do mundo, que fornece mais de 80% dos módulos fotovoltaicos e 70% dos equipamentos eólicos do mundo. As tecnologias avançadas chinesas nas áreas de energia fotovoltaica, energia eólica e armazenamento de energia, bem como produtos de alta qualidade, como veículos elétricos, oferecem suporte técnico e fornecem produtos que contribuem para a transição energética global. Essas soluções reduzem os custos das energias limpas e ampliam as oportunidades de desenvolvimento verde nos países em desenvolvimento.



Apoiar os países em desenvolvimento no fortalecimento da capacidade de adaptação climática e de prevenção e redução de desastres. O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, ao participar da sessão especial de meteorologia da Conferência Mundial de Inteligência Artificial de 2026, avaliou positivamente o sistema chinês de alerta meteorológico inteligente "Mazu", destacando que suas plataformas, seus satélites e seus modelos de IA ajudaram dezenas de países a aprimorar suas capacidades de alerta antecipado.



A cooperação climática China-Brasil é uma expressão vívida da cooperação Sul-Sul. O Brasil dispõe de abundantes recursos naturais, e a região Nordeste, graças às suas condições climáticas e geográficas únicas, é o principal motor do desenvolvimento de energias renováveis no país, oferecendo amplas oportunidades para a cooperação China-Brasil. Em 2023, os dois países decidiram estabelecer, no âmbito do Comitê de Coordenação e Cooperação de Alto Nível China-Brasil (COSBAN), a Subcomissão de Meio Ambiente e Mudança do Clima, além de fortalecer a cooperação relacionada ao satélite CBERS-6, aprimorando a capacidade de monitoramento da cobertura florestal e combatendo conjuntamente o corte ilegal de árvores e o desmatamento. O apoio da China à realização da COP30 pelo Brasil reflete também a importância comum que ambos os países atribuem ao fortalecimento da cooperação na governança climática global.

O enfrentamento das mudanças climáticas não conhece fronteiras, e o desenvolvimento verde exige que os países avancem de mãos dadas. A China está disposta a continuar defendendo o verdadeiro multilateralismo, aprofundando a cooperação concreta com o Brasil e outros países em desenvolvimento, promovendo a partilha universal de tecnologias verdes, apoiando os países na realização do desenvolvimento sustentável e construindo juntos um mundo mais limpo, belo e seguro.