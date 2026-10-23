O Leopardo na Urna: A Sociologia do Status Quo

Para eleitores cegos ou com deficiência visual, a urna oferece um sistema de áudio com voz sintetizada (Fotos: LR Moreira/Secom/TSE)

Por Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues

A máxima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa em O Leopardo — "para que tudo permaneça como está, é preciso que tudo mude" — costuma ser citada como um chiste de salão sobre o pragmatismo político. No entanto, quando aplicada ao ritual das eleições contemporâneas, a frase deixa de ser uma ironia literária para se tornar um diagnóstico sociológico preciso. O espetáculo das urnas opera como um mecanismo de engenharia social perfeitamente desenhado para simular a ruptura enquanto petrifica as estruturas de poder.



Para compreender esse fenômeno, é preciso recorrer ao sociólogo italiano Vilfredo Pareto e sua teoria da "circulação das elites".

Pareto argumentava que a história é um cemitério de aristocracias; o poder político raramente é democratizado, mas sim transferido de um grupo dominante para outro.



Nas democracias de mercado, as campanhas eleitorais funcionam como o palco dessa transição controlada. Mudam-se as siglas, renovam-se as promessas e alteram-se os rostos nos santinhos digitais. Contudo, a elite burocrática e econômica que dita os rumos reais do orçamento, dos privilégios e das políticas fiscais permanece blindada contra o humor do eleitor.



Essa blindagem é potencializada pelo que o cientista político Bernard Manin define como a transição para a "democracia de público".



Longe do debate ideológico estruturado do século passado, a política atual foi reduzida a um produto de consumo mediado por algoritmos e marquetagem.

O cidadão comum já não é um agente político ativo, mas um espectador em um auditório, reagindo a estímulos emocionais, escândalos coreografados e narrativas de redes sociais.



A polarização artificial atua aqui como uma cortina de fumaça sociológica: enquanto a base da sociedade se digladia por pautas morais e performáticas, o consenso macroeconômico e o fisiologismo partidário seguem intactos nos bastidores do poder.



O voto, portanto, sofreu uma mutação funcional. Ele deixou de ser uma ferramenta de soberania popular para se transformar em um instrumento de legitimação sistêmica.



Ao votar, o cidadão transfere sua indignação para a cabine e, ao sair dela, chancela a autoridade de uma estrutura que fatalmente irá frustrá-lo por falta de representação autêntica. É o triunfo do fetichismo institucional: cultuamos o processo e ignoramos o resultado.



A verdadeira mudança não se esgota no pragmatismo do voto periódico.



Enquanto a participação civil estiver restrita a escolher o gerente de turno de um modelo municipal falido e hiperdependente de Brasília, continuaremos a testemunhar a Dieta do Leopardo.



Diante do teatro repetitivo das urnas, o eleitor moderno esbarra no mesmo desabafo de Carlos Drummond de Andrade em sua Elegia 1938: "Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injustiça injustificável".



Para que o país real mude, a sociedade precisa transcender o calendário eleitoral e ocupar os espaços de vigilância contínua e auditoria social. Caso contrário, seguiremos gastando fortunas públicas para mudar tudo na superfície, aceitando o inaceitável e garantindo que, no fundo, a velha política permaneça exatamente como sempre esteve.

*Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e Professor Universitário.

