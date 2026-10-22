Jornalismo e turismo: Recife no centro do debate nacional

Vista do Recife (Sandy James/DP Foto)

Luiz Felipe Moura

Jornalista e presidente da Abrajet/PE

O turismo precisa ser conhecido, vivenciado e, sobretudo, bem comunicado. É nessa conexão entre destinos, experiências e informação que o jornalismo especializado exerce um papel fundamental para o desenvolvimento da atividade turística. De 15 a 18 de novembro, o Recife sediará o 41º Congresso Nacional da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet), reunindo profissionais e dirigentes da entidade de diferentes regiões do país.

A expectativa é receber cerca de 140 participantes em uma programação que combina atividades institucionais, debates, visitas técnicas e experiências pelo destino pernambucano. Mais do que um encontro profissional, o Congresso representa uma oportunidade de discutir os desafios da comunicação turística e apresentar as potencialidades de Pernambuco a quem tem a missão de transformá-las em pauta.

Os hotéis Park Hotel Recife e Beach Class Convention by MAI, ambos em Boa Viagem, são parceiros desta edição e integram a estrutura de acolhimento dos congressistas. A escolha também evidencia a capacidade da capital pernambucana de receber eventos que movimentam a economia e fortalecem o turismo de negócios.

A agenda inclui reuniões do Conselho Nacional e da Diretoria Executiva, Assembleia Geral Ordinária, palestra técnica e encontros com representantes dos setores público e privado. Um dos destaques será o dia dedicado às visitas técnicas e ao city tour por atrativos turísticos do Recife, permitindo aos participantes conhecer de perto a cultura, a gastronomia, o patrimônio e a infraestrutura da cidade.

Em um congresso de jornalistas especializados, essas experiências vão além da visitação. O contato direto com os lugares, os empreendimentos e as pessoas que fazem o turismo acontecer amplia o repertório dos profissionais e favorece a descoberta de novas pautas. Conhecer um destino presencialmente permite identificar aspectos que nem sempre aparecem nos materiais promocionais e produzir conteúdo mais consistente.

É nesse contexto que o jornalismo de turismo ganha relevância. Ao informar sobre destinos, serviços, patrimônio, gastronomia e manifestações culturais, o profissional aproxima o público de diferentes possibilidades de viagem. Sua atuação também contribui para valorizar iniciativas locais, dar visibilidade aos empreendedores e estimular o reconhecimento das riquezas de cada região.

Para o presidente da Abrajet Nacional, Luiz Pires, o Congresso reforça a missão da entidade de aproximar o jornalismo especializado dos destinos brasileiros e ampliar a visibilidade do setor.

Para Pernambuco, receber o encontro significa mostrar aos colegas de todo o Brasil não apenas os cartões-postais conhecidos, mas a diversidade de experiências que compõem a identidade turística do estado. Temos história, cultura, gastronomia, hospitalidade e manifestações artísticas capazes de gerar inúmeras pautas. Quando o jornalista vivencia o destino e compreende suas potencialidades, amplia as condições de produzir informação qualificada e despertar o interesse de novos públicos.

O Recife reúne atributos que merecem ser explorados sob diferentes perspectivas. Seu patrimônio histórico, a riqueza cultural, a gastronomia, a rede hoteleira e a estrutura para eventos fortalecem sua posição no cenário turístico nacional. Para avançar, porém, o setor precisa de planejamento, investimentos, qualificação dos serviços e promoção permanente. A comunicação deve integrar essa estratégia, aproximando destinos e visitantes.

Ao reunir jornalistas especializados na capital pernambucana, a Abrajet reafirma a importância de um trabalho comprometido com a informação e a valorização do turismo brasileiro. A expectativa é que o Congresso se transforme em novas reportagens e oportunidades de divulgação para Pernambuco.

Afinal, um destino turístico se fortalece não apenas pela qualidade do que oferece, mas também pela capacidade de contar suas histórias. E o Recife tem muitas histórias para compartilhar com o Brasil.