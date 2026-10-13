O agro e sua conjuntura acadêmica

Plantação de soja em área do município de Alto Paraíso (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

João Carlos Silva*



O Brasil tem sua representatividade no mundo do agrobusiness com excelência. Não é a toa que foi criada uma academia de valorosos brasileiros para tal. Academia Latino - Americana do Agronegócio ( ALAGRO ) , fundada em 2023 por Allysson Paolinelli e Roberto Rodrigues , com um quadro de inteligências brasileiras no segmento , segue essa filosofia de uma expansão internacional. Sua atuação é voltada para estratégias de avanços no setor. O Alagro Summit virou uma referência entre seus participantes e conferencistas altamente respeitados no mercado econômico daqui e de fora. O país alimenta o mundo. O país é uma referência tecnológica no agronegócio. O país possue nomes de grandeza nas rodadas de conversas ao mundo moderno enfocando toda nossa qualidade na agricultura e na pecuária. Uma academia que molda cada vez mais uma musculatura com estilo ao agro brasileiro.

Essa é uma representação que o Brasil merece. Realizar interlocução com diversos setores faz parte do cotidiano do mercado agrobusiness nacional. Aprender , discutir , ouvir , realizar. Cursos e governança são focos constantes da Alagro , sua diretoria , seus membros. Estamos observando guerras econômicas e comerciais que caem em nossa direção todo tempo. Isso sem dizer das outras guerras que não cessam entre nações que não se conciliam. Alagro faz o dever de casa nas discussões pertinentes ao país e ao setor do agronegócio. Devemos observar essas dinâmicas que promovem o nosso potencial econômico. O Brasil é um país que contribui ao mundo de várias maneiras. O solo rico auxilia uma produção cada vez mais eloquente e eficaz. Somos uma potência no agro. A Academia Latino - Americana do Agronegócio está ai para contribuir com uma atuação firme e eficaz para um agro cada vez mais forte e importante para o Brasil e o mundo.

*Articulista e consultor

