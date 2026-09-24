O recado da democracia na eleição da Federação Pernambucana de Futebol

A vitória do presidente Evandro Carvalho, sacramentada com a expressiva aprovação de mais de 80% dos votos válidos, representa a validação soberana e inquestionável do trabalho desenvolvido à frente da entidade

Evandro Carvalho, presidente da FPF (Rafael Vieira/FPF)

Por Pedro Leonardo Lacerda*



O resultado das urnas na eleição da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), realizada no último domingo (20/09/26), precisa ser analisado sob a ótica da maturidade institucional e do fortalecimento democrático do futebol pernambucano. A vitória do presidente Evandro Carvalho, sacramentada com a expressiva aprovação de mais de 80% dos votos válidos, representa a validação soberana e inquestionável do trabalho desenvolvido à frente da entidade.

Mais do que uma simples contagem de sufrágios, o pleito demonstrou o respeito à vontade da maioria absoluta das agremiações e ligas filiadas que sustentam o futebol em todas as regiões de Pernambuco. O cenário atual do futebol brasileiro é marcado por uma visível e severa crise na formação de novos dirigentes.

São raros os quadros vocacionados a compreender a complexidade jurídica, financeira e logística do ecossistema esportivo, e a escassez de lideranças comprometidas verdadeiramente com a saúde dos clubes e federações expõe muitas instituições a aventuras administrativas danosas.

Nesse contexto instável, a manutenção de uma gestão sólida e experiente é um ativo estratégico que resguarda as instituições locais contra turbulências recorrentes. A continuidade da liderança de Evandro Carvalho oferece ao futebol pernambucano a estabilidade política necessária para avançar em projetos de longo prazo.

O ecossistema do esporte necessita de previsibilidade, bom trânsito institucional junto aos órgãos nacionais, como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e capacidade empresarial para a atração de patrocínios e investimentos públicos e privados.

A pacificação e o alinhamento com a ampla maioria das entidades garantem um ambiente propício para que o foco permaneça no fortalecimento dos nossos clubes e no avanço da imprescindível estruturação do futebol interiorano, na expansão das categorias de base e na consolidação do futebol feminino.

A trajetória de Evandro no comando da FPF reflete dedicação contínua e profundo conhecimento da máquina esportiva estadual. Ele assumiu a presidência originalmente em setembro de 2011, em um momento de luto e transição na entidade, após o falecimento do então presidente Carlos Alberto Oliveira, de quem era vice-presidente.

Desde então, construiu um modelo de gestão pautado pela presença firme e pela modernização das competições locais. Com o novo mandato conferido pela assembleia, Evandro completará simbólicos 19 (dezenove) anos consecutivos à frente da Federação, cumprindo um ciclo histórico marcado pela modernização da entidade.

A soberania do voto é o pilar de qualquer processo democrático. Tentar diminuir ou contestar o respaldo numérico obtido na eleição seria ignorar o desejo legítimo de clubes tradicionais, equipes do interior e ligas amadoras que enxergam na atual gestão o caminho mais seguro e eficiente para a condução do futebol local.

A decisão do último domingo reflete a maturidade de um meio que optou pela estabilidade, pelo conhecimento técnico e pelo compromisso renovado com o desenvolvimento contínuo do esporte em Pernambuco.



Pedro Leonardo Lacerda é advogado e ex-Presidente do Conselho Deliberativo do Sport Club do Recife*

