Évora e Olinda: Duas Joias Culturais Unidas no Coração da Europa

Portugal e Brasil começam a escrever um novo capítulo, numa parceria que transcende o mapa e se apoia naquilo que ambas têm de mais precioso: a sua identidade cultural e o estatuto de Património Mundial da UNESCO.

Igreja em Olinda, Pernambuco, e ruas de Évora, Portugal (Prefeitura de Olinda e Jaime Silva)

Existe uma linha invisível, tecida pelo tempo e pela história, que une de forma inabalável Portugal e o Brasil. No entanto, há momentos em que essa ligação deixa de ser abstrata e ganha contornos vivos, vibrantes e de celebração mútua. É exatamente esse o capítulo que Évora e Olinda começam a escrever agora, numa parceria que transcende o mapa e se apoia naquilo que ambas têm de mais precioso: a sua identidade cultural e o estatuto de Património Mundial da UNESCO.

É com imenso orgulho e de braços abertos que Évora se prepara para um dos momentos mais marcantes da sua história recente. Ao ser escolhida como a Capital Europeia da Cultura, a nossa cidade não assume apenas a responsabilidade de representar Portugal perante a Europa; assume também o papel de ser uma grande plataforma de diálogo intercultural com o mundo. E, nesta travessia atlântica, não poderíamos escolher melhor companheira de viagem do que a mítica cidade de Olinda.

Anunciamos com grande entusiasmo esta parceria estratégica, onde Évora será a orgulhosa anfitriã da representação cultural de Pernambuco durante as celebrações da Capital Europeia da Cultura. Trazer a alma pernambucana para o coração do Alentejo é mais do que um intercâmbio artístico; é um reencontro de raízes. Queremos que as ruas de Évora — com os seus monumentos romanos, muralhas medievais e ruelas caiadas de branco — ecoem a energia, as cores e a genialidade que tornam a cultura pernambucana uma das manifestações mais ricas e singulares do planeta.

Para nós, eborenses, acolher as expressões artísticas de Pernambuco é abrir as portas de casa a um irmão querido. Olinda e Évora partilham o mesmo compromisso com a preservação do passado, mas partilham, acima de tudo, uma visão de futuro onde a cultura é o motor do desenvolvimento humano, da tolerância e da inovação social. Queremos que o público europeu e os milhares de visitantes que acolheremos descubram a força criativa do Nordeste brasileiro, desde a sua tradição oral e musical até às suas linguagens contemporâneas.

Este artigo é um convite direto ao povo brasileiro e, em especial, aos pernambucanos e olindenses. Évora está pronta para ser a vossa casa na Europa. Que esta união entre as nossas duas cidades patrimoniais sirva de exemplo sobre como a cultura pode derrubar fronteiras e construir pontes indestrutíveis de afeto e cooperação. Esperamos por vocês em Évora, onde o Alentejo e Pernambuco se farão um só coração.

