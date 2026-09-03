Recife CVB – 25 anos - Jubileu de Prata

Fundado em 5 de maio de 2001, o Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) tem como função promover Recife e Pernambuco como destinos turísticos e captar eventos que movimentem a economia e atraiam visitantes.

Marco Zero do Recife (Carlos Oliveira/Prefeitura do Recife)

O Recife Convention & Visitors Bureau (Recife CVB) representa uma instituição muito importante para o desenvolvimento do turismo de Pernambuco, especialmente o turismo de negócios e eventos.

Foi fundado em 5 de maio de 2001, como uma associação sem fins lucrativos que reúne empresas e entidades dos setores de turismo, transportes, comércio, indústria e serviços. Desde sua criação, sua função central é promover Recife e Pernambuco como destinos turísticos e captar eventos que tragam visitantes, movimentem a economia e representa para o turismo pernambucano a profissionalização do turismo de eventos.

O Recife CVB ajudou a estruturar Recife para competir pela realização de congressos, convenções, feiras, encontros e eventos nacionais e internacionais. Ele atua junto aos organizadores desde a candidatura do destino até a realização do evento.

Geração de fluxo turístico durante todo o ano atrai pessoas que utilizam hotéis, restaurantes, transporte, comércio, serviços turísticos e atrações culturais. Isso ajuda a reduzir a dependência do turismo exclusivamente de férias e alta temporada.

Para a nossa economia, segundo levantamento divulgado em 2026, entre 2001 e 2025 o Recife CVB havia captado e apoiado mais de 1.500 eventos, responsáveis pela circulação de mais de 5 milhões de visitantes e por um impacto econômico estimado em mais de R$ 6 bilhões na economia local.

Uma perfeita integração entre setor público e iniciativa privada, talvez seja um dos seus papéis mais importantes, funciona como uma espécie de ponte entre empresas, poder público e organizadores de eventos. Há exemplos de parcerias com o Governo do Estado de Pernambuco, a Prefeitura do Recife e a Empetur em ações de promoção do destino.

Destaque para o fortalecimento da imagem de Pernambuco, embora esteja sediado no Recife, sua atuação tem reflexos para todo o estado. A própria missão institucional inclui fortalecer a imagem do estado no Brasil e no exterior.

Assim sendo, podemos entender a importância histórica do Recife CVB na captação de eventos, chegada de visitantes, ocupação hoteleira e consumo, geração de empregos e negócios e fortalecimento da imagem turística de Pernambuco.

Portanto, o Recife Convention & Visitors Bureau representa um dos instrumentos de articulação do setor privado para transformar o estado em um destino competitivo de turismo, eventos e negócios, contribuindo não apenas para a hotelaria e o setor de eventos, mas para toda a cadeia turística pernambucana.

Presidentes dos 25 anos

Danilo Pedrosa, de 2001 a 2005; José Ozanir Castilhos, de 2005 a 2007; José Otávio de Meira Lins, de 2007 a 2011; Paulo Menezes, de 2011 a 2013; Bruno Herbert, de 2014 a 2017; Marta Freitas, de 2017 a 2019; Simão Teixeira, de 2019 a 2022; Maria Carolina de Castro Oliveira, inicialmente como presidente interina, de 2022 a 2023, eleita para o biênio 2023–2025 e reeleita para o período de 2025–2027.

A diretoria é formada por um conselho de administração + comitê de auditoria. Apenas presidentes e vice-presidentes tem cargos. Segue a composição:

Conselho de Administração

Maria Carolina Oliveira — Presidente — Park Hotel; Juliana Brito — Vice-Presidente — Catamaran; Joselma Cavalcanti — Conselheira — Bugan Hotel; Marta Teixeira — Conselheira — Martur Viagens e Receptivo; Augusto Ferreira — Conselheiro — Atlante Plaza; Luiz Gustavo — Conselheiro — Novotel Marina; Paulo Cavalcanti — Conselheiro — PMais Eventos; Sandra Luck — Conselheira — Luck Viagens e Receptivo; Gisela Latache — Conselheira — Assessor Eventos; Luiz Felipe Moura – Secretário Oficial das Atas do RCVB.

Comitê de Auditoria

Luis Gonçalves — Membro — Pousada São Francisco; Carlos Maurício Periquito — Membro — ABIH-PE; Marcelo Augusto — Membro — Transamérica; Ricardo Cavalcanti — Membro — Hotel Portal de Gravatá.

