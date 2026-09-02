UNIAESO: MEU BERÇO PROFISSIONAL

UNIAESO (Aeso/Divulgação)

Antes de 1980, nem sonhava em fazer o curso de bacharelado em Direito, pois meu pai, então juiz em Triunfo, não queria que seguisse os seus passos. Ele entendia que seria mais interessante ser agrônomo para, juntos, darmos continuidade a alguns projetos agropecuários que vislumbrava à época para suas terras. Fiz o vestibular unificado cumprindo o seu intento. Veio a frustração: não alcancei a pontuação necessária para ser chamado.

Dias após, casualmente, vi em um jornal o edital de abertura do vestibular de Direito da antiga AESO, mantenedora da Faculdade de Direito de Olinda, que ainda funcionava na Rua São Bento desde 1971, na mesma cidade. Surgiu-me logo a ideia de concorrer àquele certame sem que a família soubesse, acautelando-me do compartilhamento de uma nova frustração. Prossegui no intento. Foi amor à primeira vista. A instituição funcionava em um prédio antigo, com janelas e portas largas, onde pude sentir, pela primeira vez, que ingressaria e que ali começaria o meu destino profissional. Foi tiro certeiro! Ingressei na AESO em 1980, e não parei mais: ainda aluno, passei no concurso para escrivão de polícia em 1983, colei grau em 1985 e, em 1986, já era delegado de polícia, como primeiro colocado na classificação. Continuei os estudos e a ascensão profissional, obtendo êxito nos concursos de promotor de justiça em Alagoas e, finalmente, de juiz de direito em Pernambuco, em 1989, onde cheguei até o final da carreira como desembargador. Nem tive tempo de advogar.

Finalmente, em 1982, reingressei na Faculdade de Direito de Olinda, agora como professor adjunto, nas disciplinas de Teoria Geral dos Contratos, Contratos em Espécie e Direito das Coisas, onde permaneci até o encerramento de suas atividades em 2026. Foram anos de ensino e aprendizagem, mas também de criação de laços de amizade e ascensão profissional. Nesse ínterim, obtive o grau de mestre em Direito Público e Privado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e participei, como professor, de diversos cursos de formação, preparação, extensão e pós-graduação lato sensu em diversas áreas de Direito.



A AESO sempre me inspirou a estudar e prosseguir profissionalmente, contando com a orientação de professores inesquecíveis da estirpe do próprio fundador, professor Inácio de Barros Melo, e de juristas como José Joaquim de Almeida, Estácio Cardoso, José Paes de Andrade, Alfredo Carlos Sehmalz; Aloísio De Melo Xavier;Antonio Bruno De Azevedo Moreira;Antonio Miranda De Oliveira Correa;Celio Avelino De Andrade;Eleonora De Souza Luna;Francisco De Assis Rosa E Silva Sobrinho;Inácio De Barros Melo;Jose Paes De Andrade;Roque De Brito Alves;Rosana Grimberg além da inspiração em Pontes de Miranda, que atuou historicamente como grande incentivador, colaborador e patrono intelectual na fase de reimplantação, já que foi no Mosteiro de São Bento, próximo dali, onde foi inaugurado um dos primeiros cursos de Direito do Brasil, em 15 de maio de 1828.