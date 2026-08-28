UNIAESO: um legado que permanece

Foto: Aeso/Divulgação. ()

Há lugares que se tornam parte da nossa biografia. A UNIAESO é um deles. Durante vinte e cinco anos, todas as semanas, frequentei a sede da instituição na Avenida Transamazônica, em Olinda. Antes mesmo de entrar no prédio, eu era silenciosamente saudado pelo avião colorido que se tornou um dos símbolos da Instituição. Durante muito tempo, o avião era apenas um elemento da paisagem. Hoje, olhando para trás, percebo que também fazia parte de um discreto ritual que marcou uma etapa decisiva da minha vida.

Cheguei à UNIAESO muito jovem, recém-formado e ainda no curso do mestrado. Tinha pouco mais de vinte anos e encontrei ali uma das primeiras instituições que confiaram em mim como professor. Foi naquelas salas de aula que deixei de ser apenas um estudante de Direito para descobrir a responsabilidade e o imenso privilégio de formar outras pessoas.



Ao longo de duas décadas e meia, convivi com mais de cinco mil estudantes. Compartilhamos o estudo do Direito, mas também as inquietações próprias de cada geração, os desafios da vida profissional, as dúvidas sobre o futuro e a esperança de que o conhecimento pudesse abrir caminhos. Vi alunos tornarem-se colegas, professores, magistrados, promotores, defensores, advogados, gestores públicos.



A UNIAESO também me permitiu servir de outras formas. Durante alguns anos, exerci a coordenação do Curso de Direito, experiência que ampliou minha compreensão sobre a complexidade da educação superior e reforçou ainda mais meu compromisso com a formação jurídica de qualidade, sempre cultivada pela Instituição.



A história da UNIAESO porém, transcende a experiência individual de cada um de nós. A instituição tornou-se um dos grandes referenciais da educação superior em Olinda e em Pernambuco, fruto da visão empreendedora do Professor Inácio de Barros Melo, que compreendeu a educação como instrumento de desenvolvimento e transformação social. Esse projeto encontrou continuidade na liderança de Ivânia de Barros Melo, sua filha, preservando o compromisso com a formação de milhares de estudantes ao longo de décadas.



O encerramento das atividades da UNIAESO em Olinda marca o fim de um ciclo institucional. Contudo, é sempre oportuno lembrar que instituições de ensino não se resumem aos edifícios que ocupam. Sua verdadeira permanência reside nas pessoas que formaram, nas ideias que difundiram, nas oportunidades que criaram e nas vidas que ajudaram a transformar. Por isso, a UNIAESO permanece. Permanece na memória de seus professores, estudantes, funcionários e egressos. Permanece nas carreiras que ajudou a construir, nas amizades que nasceram em seus corredores, nos projetos de vida que ali encontraram seu ponto de partida.



Quanto a mim, guardarei para sempre a lembrança daquele avião colorido que, durante um quarto de século, parecia anunciar o início de mais um dia de trabalho. Hoje ele assume outro significado. Já não representa apenas a chegada a um lugar, mas a travessia de uma parte importante da minha própria história.

Algumas instituições encerram suas atividades. Outras, pelo legado que deixam, tornam-se permanentes. A UNIAESO Olinda pertence a essa segunda categoria.



João Paulo Allain Teixeira - Professor de Direito

