Nosso mais gabaritado crítico teatral: Joel Pontes

Joel Pontes (Reprodução)

0Ator, diretor e professor, o caruaruense Joel Pontes (1926-1977) marcou a história de Pernambuco como um dos nossos mais importantes críticos literários e do teatro. Além de publicar artigos em revistas nacionais e estrangeiras, atuou no Diario de Pernambuco (na coluna Diário Artístico, de 1960 a 1963), Última Hora (na coluna Espetáculos, jornal que foi interditado pelo Golpe Civil-Militar de 1964) e Diário da Manhã (neste último assumindo a coluna As Artes e os Dias, ainda que por pouco tempo, em 1964), além de ter sido colaborador do Jornal do Commercio e do Jornal da Cidade. Também dirigiu o departamento de radioteatro da Rádio Jornal do Commercio.

Formado em Direito e Letras, fez cursos na Universidade de Madri e no Instituto de Alta Cultura, em Lisboa. Deu aulas no Curso de Arte Dramática da Escola de Belas Artes, na cadeira História da Literatura; na Universidade Federal de Pernambuco, de Literatura Portuguesa, e foi professor visitante na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.



O primeiro livro que escreveu, O Aprendiz de Crítica, foi editado no ano de 1955. Em 1960, com a publicação de Machado de Assis e o Teatro, ganhou o primeiro prêmio da Academia Pernambucana de Letras (APL). Premiado outras vezes, exerceu ainda uma intensa atividade como conferencista e palestrante em Portugal, Espanha, França, Itália, México e Brasil. Faleceu aos 51 anos de idade, no Recife. É o autor do importante e clássico livro O Teatro Moderno em Pernambuco, de 1966, que registra parte da história teatral no Estado. Atualmente eu, como historiador do teatro, estou preparando o livro virtual Do Picante à Política: o teatro no Recife dos anos 1960, graças ao incentivo do Funcultura (a publicação estará disponibilizada para download gratuito no meu site leidsonferraz.com.br, a partir de 26 de agosto de 2026) e muitas das informações que compõem a pesquisa foram coletadas através da sua coluna Diário Artístico, espaço quase que diário voltado ao teatro, entre outras artes ali divulgadas, com destaque às retrospectivas que lançava a cada ano.



Joel Pontes, para muitos, foi o mais gabaritado dos críticos pernambucanos a cobrir o segmento teatral. Caruaruense de origem e egresso do grupo Teatro do Estudante de Pernambuco - TEP, mas também participando de outros conjuntos importantes, como o Teatro de Amadores de Pernambuco - TAP, o Teatro Popular do Nordeste - TPN e o Conjunto Cênico do Recife, entre vários, além da atuação como coordenador cênico em outros estados, principalmente junto a jovens artistas estudantes, o ator, diretor e professor Joel Pontes, desde que iniciou a sua coluna Diário Artístico, no Diario de Pernambuco, na sexta-feira 8 de janeiro de 1960, de antemão, explicitou suas intenções naquele privilegiado espaço da imprensa, sem mergulhar na “sisudez” da crítica, mas tratando de modo simples, inteligente e coloquial do teatro primeiramente, entre outras artes. Sem dúvida, foi o período mais fértil de textos consistentes do setor teatral na imprensa pernambucana. Como ele faz falta... Celebremos, então, o seu centenário com todas as honras que merece, por isso cedi todas as imagens que guardo dele no meu acervo Memórias da Cena Pernambucana.

Viva Joel Pontes!

Leidson Ferraz - jornalista e historiador do teatro