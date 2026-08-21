É preciso abandonar a cultura da fraude e corrupção

Não se fala mais em corrupção apenas entre os políticos, mas em diversas outras esferas de Poder

Artigo de opinião (Magnific)

Quando abro sites de notícias e jornais me deparo a cada dia com o aumento de casos de corrupção e fraudes em diversas esferas e Poderes de nossa sociedade. Não se fala mais em corrupção apenas entre os políticos, mas em diversas outras esferas de Poder.



Eleições são fraudadas, conchavos ilícitos são feitos, resultados são manipulados em desrespeito à democracia que deve imperar.



Mesmo dentro da Sociedade Civil nos deparamos com fraudes às cotas raciais e de gênero em concursos públicos, em universidades e em qualquer situações onde tal avaliação é necessária.



O Índice de Percepção da Corrupção é o principal indicador de corrupção do mundo. Produzido pela Transparência Internacional desde 1995, ele avalia 180 países e territórios e atribui notas em uma escala entre 0 e 100. Quanto maior a nota, maior é a percepção de integridade do país.



O Brasil vem se destacando a cada ano, infelizmente como um dos países mais corruptos do mundo.



A corrupção no Brasil é um problema complexo e multifacetado, com várias causas subjacentes.



Muitas vezes, os responsáveis por atos corruptos não enfrentam consequências legais, o que perpetua o ciclo de corrupção.



A falta de transparência e a complexidade do sistema político e legal facilitam a corrupção. A impunidade e a lentidão dos processos judiciais também contribuem para o problema.



A falta de educação sobre os impactos negativos da corrupção e a baixa conscientização sobre direitos e deveres cívicos contribuem para a perpetuação do problema.



Empresas e grupos de interesse podem exercer influência indevida sobre políticos e funcionários públicos, promovendo interesses próprios em detrimento do bem comum.



Muitas instituições que deveriam combater a corrupção, como a polícia e o judiciário, muitas vezes são vistas como corruptas ou ineficazes, o que mina a confiança pública.



Essas são apenas algumas das causas da corrupção no Brasil. Combater essa prática requer um esforço conjunto de reformas legais, educação, transparência e uma cultura de responsabilidade e integridade.



A tecnologia também pode desempenhar um papel crucial na luta contra a corrupção de várias maneiras.



Plataformas digitais podem aumentar a transparência, tornando informações sobre contratos públicos, licitações e despesas governamentais acessíveis ao público. Isso permite a fiscalização pela sociedade civil.



Software de monitoramento e análise pode detectar padrões suspeitos de comportamento, ajudando a identificar e prevenir a corrupção em tempo real.



A tecnologia Blockchain pode garantir a integridade e a imutabilidade dos registros, tornando as transações mais seguras e rastreáveis. Isso pode ser aplicado em diversos setores, incluindo finanças públicas e cadeias de suprimento.



Algoritmos de INTELGÊNCIA ARTIFICIAL podem analisar grandes volumes de dados para identificar anomalias e padrões que indicam corrupção, ajudando as autoridades a agir mais rapidamente.



Mas antes de mais nada é necessário termos vontade para eliminar tal chaga.

Deixo para reflexão pensamento de Jô Soares: “A corrupção não é uma invenção brasileira, mas a impunidade é uma coisa muito nossa”.

Sérgio Ricardo Araújo Rodrigues. Advogado e Professor Universitário.

