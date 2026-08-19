O silêncio que grita: a transformação da negligência em dolo eventual e o sepultamento em vida de Camila

Camila Miranda Wanderley Nogueira de Menezes (Reprodução/Redes sociais )

Eram 5h24 da manhã do dia 27 de agosto de 2025. As câmeras de segurança do Hospital Esperança, no Recife, registraram os últimos passos da vida plena de Camila Miranda Wanderley Nogueira de Menezes. Aos 38 anos, servidora do Tribunal de Justiça de Pernambuco, esposa e mãe de dois filhos, ela caminhava pelos corredores ao lado do marido rumo a uma intervenção eletiva, banalizada pela estatística: a retirada da vesícula e a correção de uma hérnia inguinal. A promessa era de alta no mesmo dia. Camila, no entanto, nunca mais voltou para casa. Ao menos, não a Camila que entrou naquele hospital. O que saiu do bloco cirúrgico foi um corpo esvaziado de si mesmo, traqueostomizado, condenado a uma prisão sem grades, reduzido a um estado vegetativo permanente e irreversível.

O que ocorreu naquela sala cirúrgica não foi uma fatalidade, tampouco uma intercorrência infortuita inerente ao risco médico. O procedimento, iniciado por volta das 11h05, converteu-se em um teatro de horrores. Os monitores multiparamétricos gritaram. Apneia. Queda livre da saturação de oxigênio. A literatura médica ensina que valores abaixo de 90% configuram hipoxemia e demandam ação imediata; abaixo de 80%, o quadro é gravíssimo. Às 11h11, a saturação de Camila despencou para inimagináveis 5%. Durante excruciantes e intermináveis quinze minutos, o cérebro de uma mulher jovem e saudável foi asfixiado e derretido pela privação de oxigênio, enquanto os alarmes soavam em uma sala ensurdecida pela incúria.



A anestesista (….), que assumira o caso de última hora e preenchia a ficha anestésica de forma atabalhoada, com a cirurgia já em curso, teria permanecido inerte. As cirurgiãs (…) e (…) prosseguiram com a intervenção em uma paciente que, naquelas condições, agonizava sobre a mesa. A parada cardiorrespiratória consolidou-se às 11h16, mas a letargia da equipe só permitiu o início das manobras de reanimação às 11h18, estendendo-se até as 11h33. O coração voltou a bater, mas a mente de Camila já havia sido sepultada na escuridão da encefalopatia hipóxico-isquêmica.



Não existe "esperança racional" de evitar o dano quando se cruza os braços diante de uma saturação de oxigênio a 5% por quinze minutos. Não há imperícia ou imprudência que justifique ignorar as sirenes da morte apitando em um monitor paramétrico. Quando uma equipe cirúrgica suprime etapas elementares da anamnese, subverte regras axiomáticas de via aérea e ventilação, e permanece inerte perante uma cascata de falhas fisiológicas flagrantes, ela assume, com uma frieza atroz, a produção do resultado letal ou incapacitante. É o que o sistema penal moderno, no vácuo da cegueira deliberada, qualifica como o assentimento na destruição da vida alheia. Assumiram o risco. Assentiram com o fim de Camila. Uma roleta russa com jaleco branco. Essa tragédia não é um raio em céu azul, mas o sintoma terminal de uma doença estrutural profunda no Brasil. A proliferação desenfreada de cursos de Medicina — que saltaram de 250 para cerca de 500 em uma década, ancorados na ganância de instituições privadas de fachada — mercantilizou o jaleco.



Um ano depois. Em 27 de agosto de 2026, às 9h da manhã, a sociedade está convocada a se vestir de luto em frente ao Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE), na Rua Conselheiro Portela, nº 203. A dor dessa família é a trincheira de uma guerra que pertence a todos nós. O cartaz do protesto não carrega um slogan, mas uma sentença irrefutável: "Quebra de protocolo médico não é erro, mas é crime!".



Camila está trancafiada na cela do próprio silêncio, mas seu corpo em ruínas grita mais alto que qualquer tribunal. Exigir rigor, transparência e ações enérgicas do CREMEPE e da Polícia Civil não é um ato de vingança, é o resgate da justiça em sua acepção mais visceral. É o repúdio à barbárie. Se o sistema de justiça brasileiro se acovardar diante dessa atrocidade, rebaixando dolo eventual à mera culpa condescendente, estará assinando, junto com aquelas médicas, a certidão de óbito moral da própria sociedade. Camila exige justiça. E nós seremos a sua voz.



Alexandre Vance Harrop - Servidor Público