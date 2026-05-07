A Câmara dos Deputados (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

Os 200 Anos da Câmara dos Deputados , comemorados nessa semana , faz luz aos movimentos nacionais. Nela passaram momentos bons e outros nem tanto. É nela que está o movimento do curso das águas das nossas vidas politicamente. Os projetos que movem o país são discutidos e aprovados pelos seus membros. Casa de brilhantes mentes brasileiras , jovialidade nela inclusa atualmente.

Presidida por eméritos da vida nacional , nunca sucumbiu aos reclames das ruas. Do império até nossa república , segurou a bandeira do povo brasileiro. Por lá está políticos de todas matizes e ordens. São a voz de seu povo no Parlamento nacional. Amplo espaço democrático , alentou para todos nós , horizontes para desbravarmos. Hugo Motta é o seu presidente atual. Seus pares de Mesa Diretora , jovens.

Tem jovens ocupando funções importantes na sua estrutura. Guilherme Brandão é o diretor - geral. Jovem. Cláudio Roberto é o diretor - executivo da Secom da Câmara dos Deputados. Jovem. Esses jovens dão fluidez ao legislativo nacional. Hugo Motta está na cadeira que foi ocupada por tantos antecessores de proa , experiência e nacionalidade. Lá está José Theodoro Mascarenhas Menck , consutor e um dos mais importantes nomes da literatura do Brasil. Há decanos. Esses são imbatíveis nos debates. É o lugar da voz de todos.

Mulheres importantes passaram pela Câmara dos Deputados. Deixaram suas marcas. Elas se fazem presentes na memória das atuais. Votações que mexeram com o Brasil passaram pela Casa. Discussões que mexem com a mídia nacional. Presidentes sofreram afastamento. Parlamentares , idem. 200 Anos para o Brasil com foco nos próximos 200. Abraçou o povo. Aplaudiu o bem. Votou uma Constituição Cidadã. Homologou projetos voltados aos interesses nacionais. Partilhou decisões. Pode ter errado em vezes nesses anos todos. Soube reconhecer tropeços. Seus acertos são maiores e pontuais. Ela não vota. Ela recebe os votados e eleitos.

São eles os responsáveis pelo seu desempenho perante o Brasil. Câmara dos Deputados chegou aos 200 anos maior do que nasceu. Agora , ela precisa sempre se superar para o bem do país. Essa superação depende de nós , eleitores. Somos nós quem enviamos para ela seus habitantes de quatro em quatro anos. Errando , o país irá cobrar de nós pelo passado , presente , futuro.



João Carlos Silva é articulista e consultor