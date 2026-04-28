Grandes eventos expõem uma verdade incômoda sobre liderança

No imaginário de muita gente, grandes eventos ainda são associados ao brilho do palco, à estética da entrega e ao impacto da experiência final

Evento (Freepik)

No imaginário de muita gente, grandes eventos ainda são associados ao brilho do palco, à estética da entrega e ao impacto da experiência final. Mas quem conhece os bastidores sabe: um evento de grande porte é, antes de tudo, uma operação complexa, dinâmica e altamente exposta a riscos. É nesse ambiente onde o tempo é curto, a pressão é alta e a margem para erro é mínima, que liderança deixa de ser conceito e passa a ser prática.

Talvez por isso a gestão de eventos tenha tanto a ensinar ao mundo corporativo. Em um mercado que fala cada vez mais sobre liderança humanizada, cultura organizacional, performance e gestão de crise, os grandes eventos funcionam como um laboratório real de competências decisivas para qualquer organização.

A primeira delas é clara: liderança sob pressão exige direção.

Em cenários críticos, o líder não pode ser fonte de ruído, precisa ser referência. Em grandes eventos, decisões são tomadas com rapidez, muitas vezes com informações incompletas, imprevistos operacionais e múltiplos times demandando respostas ao mesmo tempo. Não há espaço para vaidade, excesso de reuniões ou insegurança disfarçada de processo. O que sustenta a operação é clareza de prioridades, comunicação objetiva e alinhamento contínuo em torno da entrega.

No ambiente corporativo, a lógica é a mesma. Empresas enfrentam crises reputacionais, mudanças de mercado, pressão por resultado e equipes sobrecarregadas. Nesses momentos, não basta ocupar um cargo de liderança é preciso exercer liderança de fato. Isso exige discernimento para decidir, serenidade para conduzir e firmeza para proteger a equipe do caos improdutivo.

Outro ponto central é a capacidade de articular diferentes frentes com coesão. Um grande evento não acontece por esforço individual. Ele depende da integração de muitas mãos, sendo eles fornecedores, parceiros, órgãos, equipes técnicas, produção, comunicação, logística, atendimento, e muitos outros. São ritmos, linguagens e responsabilidades distintas, todos impactando diretamente a experiência final. Sem alinhamento, o resultado se fragmenta.

Essa é uma lição valiosa para organizações que ainda operam em silos. Liderar não é centralizar, é conectar. É transformar estratégia em execução com consistência. O líder que compreende isso deixa de ser apenas gestor de tarefas e passa a atuar como articulador de times, facilitador de processos e guardião da visão macro.

Há ainda um aspecto decisivo: crise não se gerencia no discurso, mas na presença.

Nos bastidores de um grande evento, o imprevisto não é exceção, é parte do processo. Mudanças, atrasos, falhas técnicas e pressão constante fazem parte da operação. Nesses momentos, a equipe não precisa de cobrança, precisa de direção. Precisa de alguém presente, que assume responsabilidade, mantém o foco e conduz soluções sem potencializar o problema.

Outro aprendizado importante é que resultado não nasce apenas de planejamento, mas de planejamento com capacidade de adaptação. Nenhuma operação de alta complexidade acontece exatamente como foi desenhada. Liderar bem é sustentar o método sem engessar a execução. É saber quando manter a rota e quando recalcular com inteligência.

Esse ponto dialoga diretamente com o momento das organizações. Em um cenário de transformação constante, lideranças excessivamente presas ao controle absoluto tendem a travar a inovação e dificultar respostas mais ágeis. Por outro lado, líderes que leem contexto e ajustam a execução com responsabilidade fortalecem a operação e ampliam a confiança do time.

No fim, os grandes eventos deixam uma mensagem clara: liderança não é performance de autoridade, é capacidade de sustentar a entrega com gente, processo e visão. Não se trata de ocupar o centro, mas de garantir que, mesmo sob pressão, as pessoas saibam para onde ir, como agir e por que aquilo importa.

Porque, no final, é nos bastidores, longe dos holofotes que se aprende uma das verdades mais duras e mais valiosas da liderança: ou ela se prova na prática, ou não se sustenta.

Carla Pereira é gestora de eventos, palestrante, especialista em experiência e operação de grandes eventos e diretora de ações culturais da Fundarpe.