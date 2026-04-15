Referências que marcaram época

Marcelo Barbieri (Divulgação/APM)

A tal janela partidária reserva surpresas inimagináveis. Talvez sejam explicaveis dentro de uma concepção de espaços. Até ai está tudo nos conformes. O MDB perdeu duas das mais expressivas lideranças que estavam no partido por 50 anos e um pouco mais. Centenário em soma dos anos dos dois no MDB. O bastão que Marcelo Barbieri e Hermes Parcianello empunhavam , adormeceu. Foram buscar em outras siglas o discurso que sempre os acompanhou. Na verdade , oxigênio do espaço político. Marcelo Barbieri é uma das maiores e mais importantes vozes da redemocratização do Brasil. Seu livro de memórias é um Aurélio sobre o que viveu nesse tempo todo. Líder na UNE. Voz das ruas empunhando a bandeira do partido ao lado de Ulysses Guimarães , Orestes Quércia , Franco Montoro e Michel Temer. Seus discursos ecoavam pelo Congresso Nacional nos seus quatro mandatos de deputado federal por SP. Foi Presidente Nacional do MDB. Ocupou importantes cargos no Palácio do Planalto e em SP. Jamais esmoreceu. No comício das Diretas Já na Praça da Sé , ofuscou muitos com sua liderança. Sua saída do partido faz a luz da sala piscar. São 50 anos pela democracia , suor e lágrimas. É um estandarte da vida democrática nacional. Buscou no PDT um refúgio para sua voz democrática. Araraquara é seu nascedouro. Foi Prefeito brilhante por duas vezes. Onde há uma janela para gritar em defesa da democracia , Marcelo Barbieri lá está. O mesmo acontece com Hermes Parcianello no seu Paraná. Político destemido , aguerrido e municipalista raiz , fez da sua trajetória no MDB em seus sete mandatos como deputado federal , uma luz no caminho rumo para vida democrática. Guerreiro com ares de humildade e simplicidade , ergueu o MDB com muita honradez. Foi companheiro de Ulysses Guimarães nas mais virulentas batalhas políticas vividas pelo partido no Congresso Nacional e nas ruas pelo Brasil. Sua voz foi ecoada pelo Paraná e ouvida por muito longe. Um bravo na luta democrática. O espaço político não lhe fez sobra no partido. Espinhosa e dura decisão de deixar seu MDB de convivência por mais de 50 anos. O partido recebeu importantes adesões nesses últimos dias. São emblemáticos nomes para disputa eleitoral desse ano. Agora , luz piscou na sala. A ideologia carregada no coração e na alma por décadas não terá mais importância? Michel Temer e José Sarney estão na cotidiano da vida nacional pela construção de suas biografias. Possuem passos próprios. Vez ou outra é bom ouvir o que ambos tem para aconselhar. O partido precisa estar no jogo. Uma candidatura demonstraria grandeza e compromisso com sua história. Pensar no futuro dá musculatura para qualquer partido político. Ulysses , Quércia , Montoro , Temer , Sarney e tantos outros líderes , vestiam a camisa do MDB velha de guerra tal qual Barbieri e Parcianello , sentados na sala. A luz não piscava enquanto estiveram lá.

João Carlos Silva - Articulista e consultor