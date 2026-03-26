A política reduzida a mera luta pelo poder

"Política é a luta pelo poder". A frase, frequentemente associada ao pensamento de Max Weber, sintetiza uma visão recorrente sobre a atividade política

Nas democracias, a política não pode ser reduzida a uma simples plataforma de conquista do poder (Freepik)

“Política é a luta pelo poder”. A frase, frequentemente associada ao pensamento de Max Weber, sintetiza uma visão recorrente sobre a atividade política. Contudo, o poder não pode ser um fim em si mesmo.

Nas democracias, a política não pode ser reduzida a uma simples plataforma de conquista do poder. O que se tem visto, entretanto, é uma atuação política cada vez mais marcada por um pragmatismo desmedido. Valores e ideologias que antes distinguiam partidos e correntes políticas parecem progressivamente diluídos. Em um país com cerca de 30 partidos registrados e outros tantos em formação, já não se sabe, há muito tempo, quem é quem.



Nesse contexto, cresce o número de políticos pragmáticos, mudando de posição ao sabor de alianças circunstanciais e da busca por mandatos. A política passa, assim, a ser reduzida àquilo que jamais deveria ser: uma mera luta pelo poder.



Exemplos recentes surpreendem e chocam a sociedade, evidenciando uma política de fachada que remete ao chamado “teatro das tesouras”.



Às vésperas do encerramento da janela partidária, as movimentações no cenário político — inclusive no âmbito estadual — surpreendem até mesmo os mais pragmáticos. O que se evidencia é a crescente ausência de fidelidade ideológica e programática e, em muitos casos, até mesmo de lealdade a grupos anteriormente integrados.



A janela partidária, prevista na Lei nº 9.096/1995, foi concebida como mecanismo legítimo de reorganização das forças políticas. A legislação condiciona a desfiliação sem perda de mandato à existência de justa causa, nos termos do art. 22-A. Quando fundada em razões legítimas, a mudança de legenda é aceitável.



O problema está nas movimentações orientadas exclusivamente por conveniências eleitorais e mera expectativa de poder, a revelar incoerência política, desrespeito ao eleitor e fragilidade da identidade partidária, o que compromete a credibilidade do sistema e, por esse motivo, é fenômeno que precisa ser devidamente valorado de modo a viabilizar o seu aperfeiçoamento normativo e, dessa forma, impor limites ao pragmatismo extremado.



Por outro lado, a tolerância do eleitor com práticas incoerentes contribui para sua perpetuação. A democracia não se esgota no momento do voto. Ela exige vigilância contínua, memória política e compromisso com a coerência dos representantes escolhidos. Quando o eleitor relativiza mudanças abruptas de posicionamento, acaba, ainda que involuntariamente, legitimando uma lógica que enfraquece a própria qualidade da representação democrática.



Resgatar a credibilidade da política passa, necessariamente, por reafirmar que o poder não é fim em si mesmo. É instrumento a serviço da sociedade e só se justifica se exercido com princípios, coerência e em prol dos seus legítimos interesses.



Eduardo Paurá Filho - Advogado e Sócio-Fundador da Paurá Advocacia

