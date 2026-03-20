Quando o hotel ajuda a construir um destino

Hotel Solar Porto de Galinhas (Divulgação/Hotel Solar Porto de Galinhas)

O Solar Porto de Galinhas nasceu antes mesmo de Porto de Galinhas se consolidar como destino turístico. Em fevereiro de 1986, quando abriu as portas como o primeiro meio de hospedagem da então vila de pescadores, a aposta parecia ousada demais para um lugar que ainda recebia visitantes apenas para passeios de um dia.

Naquele momento, investir em hospedagem à beira-mar era acreditar que o turista não queria apenas conhecer, mas permanecer. E essa decisão, que hoje parece estratégica, foi, na verdade, visionária. Ao estimular a estadia prolongada, o empreendimento ajudou a movimentar o comércio local, incentivar novos investimentos e dar início à consolidação da atividade turística e hoteleira na região.

Quatro décadas depois, Porto de Galinhas figura entre os destinos turísticos mais relevantes do Brasil, com fluxo anual que ultrapassa a marca de um milhão de visitantes e uma rede hoteleira robusta, capaz de movimentar a economia do Litoral Sul ao longo de todo o ano. O destino aparece de forma recorrente entre os mais procurados do país em períodos de alta estação e feriados prolongados, consolidando uma reputação que ultrapassa fronteiras regionais e nacionais.

Mas nenhum destino se constrói apenas com paisagem. As piscinas naturais e o mar cristalino sempre estiveram ali. O que transformou Porto de Galinhas em referência foi a soma de iniciativas públicas e privadas, que acreditaram no potencial antes que ele se traduzisse em números. Empreendedores que decidiram investir quando ainda não havia demanda consolidada, infraestrutura organizada ou promoção estruturada.

O Solar é parte dessa primeira geração de investimentos que ajudou a moldar o destino. Cresceu junto com a vila, ampliou suas acomodações, diversificou seu público e acompanhou a profissionalização do trade turístico local. De público majoritariamente recifense nos anos 1980, passou a receber visitantes de diversas regiões do Brasil e, posteriormente, turistas internacionais, refletindo a expansão da visibilidade de Porto de Galinhas no mercado nacional e sul-americano.

Celebrar 40 anos, nesse contexto, é reconhecer uma trajetória que vai além de um empreendimento específico. É revisitar o momento em que Porto de Galinhas deixou de ser apenas promessa e começou a se estruturar como destino competitivo, organizado e economicamente estratégico para Pernambuco.

O protagonismo que o balneário conquistou ao longo dessas quatro décadas não é fruto do acaso. Ele nasce de decisões tomadas quando o cenário ainda era incerto. E é justamente essa capacidade de enxergar futuro onde outros viam risco que ajuda a explicar por que Porto de Galinhas se tornou um dos maiores símbolos do turismo brasileiro.

Otaviano Maroja - diretor comercial do Hotel Solar Porto de Galinhas