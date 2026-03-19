Vorcaro: Cebolinha ou Cascão?

Quando fundos previdenciários entram em apostas financeiras agressivas, o risco não recai sobre personagens de papel, mas sobre servidores públicos e contribuintes reais

Daniel Vorcaro (Divulgação)

Há duas formas clássicas de atravessar uma história da Turma da Mônica (ou Turma do Vorcaro) sem sair arranhado. A primeira é como Cebolinha: elaborando planos mirabolantes que prometem dominar o mundo, ou pelo menos, tomar o coelho da Mônica. A segunda é como Cascão: caminhando no meio da lama, mas sempre escapando de qualquer banho de responsabilidade.

A pergunta que começa a circular no debate público é simples: em qual desses papéis se encaixa Daniel Vorcaro?



O enredo gira em torno do crescimento meteórico do Banco Master, instituição que se tornou um dos personagens mais improváveis do sistema financeiro brasileiro recente. Em poucos anos, o banco construiu uma narrativa de rentabilidade elevada, produtos sofisticados e uma rede de captação que incluiu desde investidores privados até fundos ligados ao poder público.



É aí que o roteiro deixa de parecer um gibi infantil e passa a lembrar uma crônica brasileira sobre risco institucional. Recursos de previdências estaduais, como os do Amapá e do Rio de Janeiro, foram direcionados para estruturas financeiras ligadas ao ecossistema do banco. Em tese, tudo dentro da legalidade formal. Na prática, um nível de risco que levanta perguntas óbvias: por que gestores públicos aceitaram estruturas tão complexas para recursos que deveriam ter perfil conservador?



É nesse ponto que a metáfora dos quadrinhos se torna inevitável. Se Vorcaro for o Cebolinha da história, então estamos diante de um grande “plano infalível”: uma engenharia financeira ousada, sustentada por promessas de rentabilidade e pela confiança institucional de quem deveria fiscalizar. Um plano que, como nos gibis, parece genial no papel, até encontrar a realidade.



Mas há quem veja outra versão. Para esses observadores, Vorcaro se parece mais com o Cascão: alguém que atravessa um cenário de confusão financeira, disputas regulatórias e decisões políticas arriscadas sem que a água fria da responsabilização efetivamente o alcance.



O problema é que, fora dos quadrinhos, o prejuízo não é fictício. Quando fundos previdenciários entram em apostas financeiras agressivas, o risco não recai sobre personagens de papel, mas sobre servidores públicos e contribuintes reais. E quando instituições falham em questionar essas operações a tempo, o país inteiro paga o preço da complacência.



Talvez o Brasil precise parar de discutir se Vorcaro é Cebolinha ou Cascão. A questão mais séria é outra: por que o sistema institucional brasileiro continua permitindo que histórias dignas de gibi aconteçam com dinheiro público de verdade. Porque, ao contrário da Turma da Mônica, aqui não existe última página que simplesmente apague o problema. O que há de verdadeiro em toda essa história e não estória é a Turma do Vorcaro!

Carlos Frederico Vital - Advogado

