Opinião: 'O Agente Secreto' foi um grande vencedor da noite

Nos jornais as manchetes são de que 'O Agente Secreto' perdeu as categorias de Melhor Elenco, Filme Estrangeiro, Ator e Filme. Bobagem. O Agente Secreto foi um grande vencedor da noite

Diario de Pernambuco é parte da iconografia marcante do filme 'O Agente Secreto' (Foto: Reprodução)

Nos jornais as manchetes são de que 'O Agente Secreto' perdeu as categorias de Melhor Elenco, Filme Estrangeiro, Ator e Filme. Bobagem. O Agente Secreto foi um grande vencedor da noite.



Imagine um filme da periferia do cinema mundial estar concorrendo em tantas categorias, sendo citado em vários momentos na cerimônia que é realizada na capital do cinema mundial.



'O Agente Secreto', do pernambucano Kleber Mendonça Filho, é um fenômeno do cinema brasileiro, como foi 'Ainda Estou Aqui', do Walter Moreira Salles. Todos os parabéns ao Kleber e ao baiano Wagner Moura, que brilhou na cerimônia do Oscar. E parabéns ao Recife e ao Diario de Pernambuco, grandes personagens do filme.